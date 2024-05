Régulation : « Le modèle économique des aéroports doit évoluer » (Thomas Juin, UAF)

« C'est une édition record. Toulouse réunit pendant trois jours 650 dirigeants de 90 aéroports venus de France mais aussi de Belgique, du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la Suisse », introduit Philippe Crébassa, président du directoire de l'Aéroport Toulouse-Blagnac.

Le berceau historique de l'aéronautique devient, jusqu'au 24 mai, l'épicentre des Rencontres des aéroports français & francophones. L'occasion pour le président de l'Union des aéroports français (UAF), Thomas Juin, co-organisateur de l'événement, de rappeler l'urgence d'«une évolution du modèle économique des plateformes ».

« Quand une compagnie aérienne se pose sur l'aéroport, elle paye des taxes pour l'usage des installations. Mais aujourd'hui, cette compagnie ne paie pas le juste prix. L'aéroport a, par ailleurs, des ressources extra-aéronautiques (issues des commerces de l'aérogare ou des parkings, ndlr) qui compensent ce système déficitaire et font baisser les tarifs. Ce mécanisme n'est pas vertueux puisque actuellement, les aéroports n'ont pas les ressources pour développer véritablement toutes leurs activités, qui plus est dans un paysage aéroportuaire en France et dans le monde devenu très concurrentiel. »