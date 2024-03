Aéroport Toulouse-Blagnac : coup de frein sur les vols de nuit dès cet été

C'est un début de réponse aux riverains de l'aéroport dénonçant les nuisances aériennes. L'aéroport Toulouse-Blagnac met fin à la programmation des vols commerciaux avec des passagers entre minuit et 6h du matin dès cet été et ne prévoit plus de décollage à partir de 23h.

« L'été dernier, nous avions encore 75 vols programmés en coeur de nuit, entre minuit et 6h, ce qui marquait déjà une baisse importante par rapport à 2019 où nous avions 231 vols. De la même manière, nous allons passer de 279 départs commerciaux passagers programmés après 23h à zéro au cours du prochain programme estival (qui s'étale entre le mois d'avril et la fin octobre, ndlr) », recense Philippe Crébassa, le président du directoire d'ATB.

Retards accumulés au fil de la journée

Pour autant, cela ne signifie pas que les vols de nuit vont disparaître. Déjà parce qu'en cas de retards accumulés au fil de la journée, les compagnies aériennes pourront toujours atterrir en coeur de nuit. C'est ce qui explique que « l'été 2023 a été marqué par un nombre record de vols passagers commerciaux sur la période nocturne », dénonçait récemment le collectif toulousain des riverains de l'aéroport. Sur la dernière période estivale, ATB a ainsi comptabilisé 882 vols entre minuit et 6h du matin, soit en moyenne quatre par nuit. Dans le viseur des riverains, les compagnies low-cost : « Ryanair et Easyjet, totalisent à elles deux 82% des décollages en cœur de nuit », d'après le CCNAAT.

Mais ces retards ne sont pas imputables uniquement aux compagnies.

« D'après Eurocontrol, le taux de ponctualité au départ des vols (moins de 15 minutes de retard) était de 65% en 2023, soit huit points de moins que ce qu'on faisait en 2019. Les causes météo ont été plus importantes que les années précédentes, mais surtout en raison des retards sur le contrôle aérien et du manque de disponibilité des avions. Cette ponctualité s'améliore cette année et nous sommes relativement confiants pour qu'au moins sur le premier trimestre, nous atteignions nos objectifs », précise Philippe Crébassa.

Lire aussiAéroport Toulouse-Blagnac : la fin des vols de nuit dès cet été ?

Les vols Chronopost maintenus

Pour aller plus loin, une étude d'impact est actuellement pilotée par la préfecture et présentera d'ici cet été des scénarios pour réduire les nuisances nocturnes. Des mesures de restriction des vols, et pourquoi pas des amendes aux compagnies en cas d'atterrissage en coeur de nuit, pourraient être prises sous la forme d'un arrêté appelé à entrer en vigueur à l'été 2025.

Pour l'instant, les vols de fret peuvent continuer à être programmés en pleine nuit.

« Ce sont les vols Chronopost qui embarquent 80% de leurs marchandises au titre du service public et qui sont acheminées dans le grand Sud-Ouest, entre Bordeaux et Montpellier. Ce mode de transport permet notamment de desservir en cycles courts les établissements hospitaliers. Il s'agit d'une activité essentielle au fonctionnement du territoire et pas seulement à son économie », indique Philippe Crébassa.

En 2023, le fret cœur de nuit représentait 249 vols contre 296 en 2022.

Succès pour Air Canada et Qatar Airways

L'aéroport Toulouse-Blagnac se rapproche peu à peu de son trafic d'avant crise sanitaire avec 7,8 millions de passagers accueillis en 2023. Surtout, pour la première fois, les liaisons internationales deviennent majoritaires sous l'effet conjugué de la baisse de l'offre domestique d'Air France et de l'arrivée des compagnies Air Canada et Qatar Airways.

La destination canadienne a enregistré plus de 80.000 passagers depuis son lancement en juin dernier à raison de cinq vols par semaine en Airbus A330-300 tri-classe de 297 sièges et des taux de remplissage de 85% cet été et 70% cet hiver.

« L'enjeu désormais, c'est de vraiment faire vivre la ligne toute l'année. La ligne est déjà plébiscitée par les salariés d'Airbus et les sous-traitants aéronautiques. Il faut assurer que l'on puisse aussi faire venir à Toulouse des Canadiens et des Américains », relève Bruno Balerdi, directeur commercial d'ATB.

Pour sa part, Qatar Airways totalise près de 45.000 passagers vers Doha à raison de trois vols par semaine en avion bi-classe. La compagnie qatarie enregistre aujourd'hui des taux de remplissage de 80% : « Cette ligne est plutôt plébiscitée par les passagers Loisirs, elle est très bien remplie au niveau de la classe éco et un peu moins sur la classe affaires. Nous essayons de caler les correspondances, de manière à correspondre aux besoins des passagers d'affaires », ajoute Bruno Balerdi. Lors du lancement de la ligne, la compagnie qatarie avait affiché l'ambition d'atteindre à terme une fréquence quotidienne.

Lire aussiQatar Airways fait entrer Toulouse dans la cour des aéroports internationaux

« Croissance modérée » du trafic en 2024

L'aéroport Toulouse-Blagnac entend accentuer cette dimension internationale cet été avec 90 destinations dont 76 à l'étranger et l'arrivée, en juin, de la compagnie Norwegian pour une nouvelle ligne directe vers Copenhague à raison de deux vols par semaine.

L'aéroport s'attend à « une croissance modérée » du trafic en 2024 avec une stagnation des vols domestiques et une progression de l'international. La plateforme devrait mettre encore plusieurs années à retrouver son niveau de 2019 durant laquelle elle avait frôlé les dix millions de passagers.