La pépite castraise Sirea ouvre son capital à trois investisseurs

C'est certainement le début d'une nouvelle ère pour Sirea. La PME castraise vient d'annoncer ouvrir son capital à trois investisseurs, français, après s'être principalement développée de manière autonome depuis 30 ans.

Fondée en 1994, Sirea accueille à son actionnariat BpiFrance, au travers de son « France Investissement Énergie Environnement 2 », tout comme Multicroissance, la filière dédiée à l'investissement de la Banque Populaire Occitane, et NMP Développement, son homologue du Crédit Agricole Nord Pyrénées.

L'entreprise a bouclé un tour de table de près de 2 millions d'euros, d'un montant exact de 1,8 millions. « Cette ouverture du capital de Sirea s'inscrit dans une vision long terme de son développement », commente le président de Sirea, Bruno Bouteille.

Déjà présente dans cinq pays sur le plan commercial, BpiFrance précise que ce soutien financier va permettre à Sirea d'assurer son développement « en France, comme à l'international ».

Technologie à partir de batteries reconditionnées

En pleine croissance, la PME castraise, qui a bouclé son exercice 2023 à 7,5 millions d'euros de chiffres d'affaires, vise les 20 millions d'euros avant la fin de la décennie. Pour ce faire, elle mise sur son produit phare, commercialisé auprès des particuliers, des industriels et même des collectivités locales.

Depuis quelques mois, Sirea se distingue avec le développement commercial de sa dernière innovation, une armoire de conversion et de stockage d'énergie à partir de batteries recyclées issues de l'industrie automobile majoritairement. Si auparavant elle s'approvisionnait auprès de l'Aveyronnais SNAM, le changement de direction chez ce dernier l'a poussé à trouver un autre partenaire, l'espagnol BeePlanet Factory, avec lequel la société a signé un partenariat d'exclusivité pour la France.

« Nous achetons des batteries de constructeurs automobiles qui ne sont pas mises sur le marché car elles sont jugées inaptes pour être intégrées dans le véhicule pour un petit défaut, notamment des soucis de pic de puissance. Elles peuvent délivrer jusqu'à 800 ampères de puissance et nous n'avons besoin dans notre cas que de 70 ampères. Cette utilisation nous permet de garantir à nos clients une durée de vie de 10 à 20 ans », détaillait auprès de La Tribune Bruno Bouteille, au début du mois de janvier dernier.

L'armoire électrique développée par Sirea, à la puissance variable, peut stocker jusqu'à un megawatt heure et ainsi répondre à plusieurs usages. Par exemple, dans le cadre d'une réalisation pour le syndicat d'Énergies de l'Aveyron, l'installation, couple à un parc photovoltaïque, permet par exemple de lisser l'apport énergétique dans les batteries lors des pics de consommation la journée.

Aussi engagée dans un chantier de convertisseur de puissance

Avec ce système d'autoconsommation énergétique, de plus en plus plébiscité par les acteurs afin de se prémunir des envolés du coût de l'énergie, Sirea réalise pas moins de 55% de son chiffre d'affaires. Et la tendance pourrait s'amplifier face à la forte demande constatée par la direction de la PME.

« Sirea combine savoir-faire de pointe, énergies renouvelables, digital, économie circulaire et made in France (...) Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de cette entreprise », commente Arnaud Despoisse, le directeur des opérations chez BpiFrance.

En plus de cette innovation sur l'autoconsommation, Sirea a été retenue dans le cadre du plan France Relance pour développer un convertisseur de puissance totalement française, ce qui n'existe plus aujourd'hui. La PME a budgété 1,5 million d'euros dont 700.000 euros, pour mettre sur pied un prototype avec sa quarantaine de collaborateurs.

