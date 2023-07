Qatar Airways fait entrer Toulouse dans la cour des aéroports internationaux

L'image est symbolique. Alors que Qatar Airways et Airbus étaient en guerre ouverte il y a encore quelques mois, le big boss de la compagnie qatarie Akbar Al Baker est venu en personne ce mardi 18 juillet dans la patrie de l'avionneur européen pour inaugurer la nouvelle ligne aérienne entre Toulouse et Doha. Une liaison opérée avec un A330-200 « qui retrouve en quelque sorte sa terre natale », comme l'a fait remarquer le président du directoire de l'Aéroport Toulouse-Blagnac Philippe Crébassa.

Atterrissage du premier vol entre Toulouse et Doha. (Crédits : Frédéric Scheiber)

Une liaison qui pourrait devenir quotidienne

Toulouse devient la quatrième destination de la compagnie qatarie en France après l'historique Paris Charles-de-Gaulle ouverte dans les années 2000, le retour depuis le mois de mai des vols vers Nice et l'ouverture début juillet d'une ligne vers Lyon.

« Toulouse est la quatrième ville de France donc il était impératif pour nous d'y venir tôt ou tard. Et je peux déjà vous dire que le taux de remplissage dépasse les 80% ce qui confirme que ce choix était le bon », s'est félicité le CEO de Qatar Airways. La liaison est opérée par un A330-200, qui pourra accueillir 24 passagers en classe Affaires et 236 en Economie.

« Nous commençons avec trois vols par semaine mais nous espérons passer à une fréquence quotidienne et bientôt remplacer l'A330-200 par un A350. Nous avons un énorme carnet de commandes et nous pourrons augmenter les fréquences sur les destinations en France dès que nous aurons plus d'avions livrés par notre cher Airbus », a indiqué Akbar Al Baker.

Qatar Airways compte d'ailleurs bientôt lancer une cinquième destination en France.

Qatar Airways dessert quatre aéroports en France. (Crédits : Frédéric Scheiber)

Près de huit millions de passagers

La liaison vers Toulouse a vocation à attirer à la fois des voyageurs d'affaires et des touristes alors que la compagnie du Golfe a transporté près de 32 millions de passagers l'an passé vers 160 destinations. La compagnie a déjà enregistré des réservations vers la Ville rose de passagers australiens et japonais comptant assister à l'automne à des rencontres de la Coupe du Monde de Rugby. L'aéroport Toulouse-Blagnac y voit l'opportunité dans la cour des plateformes à vocation mondiale.

« Accueillir Qatar Airways, classée meilleure compagnie au monde pendant sept ans, est un véritable privilège. C'est un moment charnière pour un aéroport comme le nôtre et qui marque le début d'une ère nouvelle, celle de l'ouverture bien sûr, à la fois vers le Qatar et le Moyen-Orient, mais aussi le développement d'une offre plus directe vers l'Afrique orientale et australe, vers l'Océanie, l'océan Indien et l'Asie », a souligné Philippe Crébassa.

Philippe Crébassa, président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac. (Crédits : Frédéric Scheiber)

Avec l'arrivée en juin d'une autre grande compagnie, Air Canada et sa ligne vers Montréal, l'aéroport Toulouse-Blagnac compte approcher les huit millions de passagers en 2023 avec pour cet été un programme de vol de 90 destinations, dont 70 sont internationales. Avec des liaisons vers 16 hubs, la plateforme se targue de relier avec une seule escale l'ensemble du globe.

(Crédits : Frédéric Scheiber)

Pour autant, l'aéroport reste sur une logique de « croissance maîtrisée ».« Nous voulons d'abord réussir avec ces deux très grandes compagnies Qatar Airways et Air Canada avant éventuellement d'ouvrir la plateforme à d'autres grandes compagnies mondiales », a précisé Philippe Crébassa.

