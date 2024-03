Aéronautique : Sogeclair livre à Airbus les nouvelles générations de trappes d'avions en composite

« Nous sentons un véritable saut de l'industrie aéronautique vers les thermoplastiques », salue Stéphane Zirilli, vice-président au sein de Sogeclair Equipment pour l'activité matériaux innovants (Aviacomp). Alors que se tient cette semaine à Paris le JEC, salon mondial des composites, leur irruption dans le monde aéronautique n'est pas près de s'arrêter : l'A380 contenait déjà près d'un quart de composites et un nouveau cap a été franchi avec l'A350 dont plus de la moitié de la structure primaire est composée de ces nouveaux matériaux.

Répondre aux nouveaux besoins d'Airbus

C'est justement pour répondre aux nouveaux besoins d'Airbus sur l'A350 qu'en 2008 que le groupe Sogeclair a initié une usine à Toulouse spécialisée dans la fabrication en série de trappes d'accès de carburant dans les avions en thermoplastique. « Dans l'histoire de l'aéronautique, ces trappes sont historiquement métalliques. Pour alléger des avions, les constructeurs se tournent de plus en plus vers les composites. L'autre avantage des thermoplastiques est que ce matériau est entièrement recyclable contrairement par exemple aux composites thermodurcissables », souligne Stéphane Zirilli. La société étudie le recyclage des chutes de production qui peuvent être broyées pour fabriquer des granulés et en rechauffant la matière il est possible de former de nouvelles pièces d'avion.

L'usine toulousaine d'une centaine de salariés produit chaque année plus de 13.000 trappes à destination principalement de l'A350 et de l'A220 pour Airbus et du nouveau Falcon 10X de Dassault Aviation. Après un creux d'activité durant la Covid, le site connaît une forte croissance pour suivre les hausses de cadences de fabrication notamment de l'avionneur européen. Son chiffre d'affaires de 19 millions d'euros en 2022 et une croissance de 10 à 15% est attendue pour l'an passé.

De grands noms du secteur sur les rangs

Outre la remontée des cadences, la société bénéficie d'un regain d'intérêt pour ce type de composites. « Le thermoplastique est arrivé assez tard sur le marché par rapport au composite classique (comme la fibre de carbone), parce que le prix de la matière était beaucoup plus élevé que le composite normal, mais en revanche, il a des qualités bien supérieures, notamment en termes de fabrication et génère très peu de chutes de produits », observe Stéphane Zirilli.

Des qualités qui aiguisent aussi l'appétit de grands noms du secteur. « La concurrence s'affûte notamment chez des sous-traitants de rang 1 de nos clients principaux », remarque le dirigeant. Daher a ainsi dévoilé mardi une pièce de la queue d'avion entièrement en thermoplastiques. Le Britannique GKN et Hutchinson (groupe TotalEnergies), qui a ouvert récemment à Toulouse un centre européen de services, sont également sur les rangs.

Un nouveau projet pour les avions du futur

Pour sa part, Sogeclair Equipment développe aujourd'hui avec Airbus une nouvelle génération de trappes thermoplastiques de grande dimension dans le cadre d'un programme subventionné par la DGAC et l'Union européenne.

« L'innovation apportée est l'usage de la soudure par induction, qui permet d'éviter d'avoir des rivets pour assembler les pièces, à une échelle industrielle. Ces nouvelles trappes permettront un gain de masse de 30% et un gain d'encombrement également », informe le vice-président au sein de Sogeclair Equipment.

La société se fixe pour objectif d'être prête à commercialiser cette technologie afin d'équiper notamment le nouveau programme avion d'Airbus qui doit être lancé à l'horizon 2030 pour succéder à l'A320. L'entreprise explore par ailleurs des champs de diversification dans le ferroviaire ou le spatial.

