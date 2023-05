Comment Airbus veut alléger l'empreinte carbone des cabines de ses avions

L'avion à hydrogène n'est pas la seule piste envisagée par Airbus pour réduire l'empreinte environnementale de ses appareils. À une semaine du salon Aircraft interiors expo de Hambourg, l'avionneur européen a dévoilé sa stratégie pour réduire l'empreinte carbone de ses cabines. Ces dernières représentent 10 à 20% de l'impact environnemental d'un avion sur l'ensemble de son cycle de vie, principalement en raison de leur contribution au poids de l'aéronef.

Pour y remédier, Airbus a travaillé avec dix compagnies aériennes (dont Lufthansa Group, Air Baltic, Japan Airlines ) auprès de huit entreprises partenaires (dont de grands groupes comme Siemens ou SAP mais aussi des startups) pour imaginer un nouveau concept de cabine plus « soutenable ».

« La partie la plus difficile à atteindre est la circularité des matériaux », confesse Ingo Wuggetzer, responsable du marketing de la cabine chez Airbus. Sa filiale Tarmac Aerosave se charge déjà de donner une seconde vie à certains matériaux (aluminium, titane) et certaines housses ou tissus des avions servent à générer de l'énergie par exemple pour des centrales thermiques. Pour entrer dans une nouvelle étape de recyclage, le groupe envisage d'utiliser notamment des polymères recyclés pour habiller ses cabines.

L'avionneur s'intéresse aussi à des procédés bioniques, s'inspirant du vivant, qui pourraient d'après lui permettre de réaliser jusqu'à 40 % d'économies de poids au sein de l'avion. Un concept mimant la structure en croissance d'un champignon devrait être étayé lors du salon allemand. Ce n'est pas la première fois qu'Airbus puise dans la nature pour optimiser ses aéronefs. Avec son programme d'ailes ultra performantes, Airbus s'inspire par exemple de l'Albatros pour concevoir un nouveau modèle d'ailes très allongées et équipées de nouveaux mécanismes pour ajuster en permanence la forme de la voilure aux conditions de vol afin de réduire la consommation de carburant et améliorer le confort des passagers.

Autre piste avancée, repenser la restauration à bord des avions.

« Lors des vols court-courriers, l'idée est de proposer aux passagers de précommander leur nourriture sur Internet et de récupérer leur boîte à repas à l'aide d'un QR Code à proximité de la porte d'embarquement dans une boîte réutilisable qui sera rendue à l'issue du vol. L'avantage est de proposer un repas frais et cela permet aussi de réduire les déchets et le poids du galley (la partie de la cabine qui abrite la cuisine de l'avion, ndlr). Pour les vols long-courriers, le repas précommandé sera acheminé directement au siège du passager », développe Ingo Wuggetzer.