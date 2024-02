Aéronautique : Aura Aero démarre son premier avion biplace électrique

L'avion foule la piste du tarmac de l'aéroport Toulouse-Francazal en émettant un bruit plutôt discret. Et pour cause, sur cet aéronef biplace, le moteur thermique a été remplacé par un moteur électrique et des batteries. Avec ce premier roulage de son avion Integral E, Aura Aero vient de poser ce lundi 19 février un nouveau jalon dans sa jeune histoire.

Rampe de lancement pour le futur avion régional hydride

« L'Integral E devrait réaliser son premier vol avant l'été et sera le premier avion français à propulsion électrique à voler sous laisser-passer européen », salue Jérémy Caussade, président du constructeur aéronautique toulousain qui a vu le jour en 2018. L'aéronef électrique a vocation à proposer une offre complémentaire aux avions biplaces thermiques développés par Aura Aero (l'avion de voltige Integral R et la version pour la formation des pilotes Integral S) en passe d'être certifiés cette année. « La version électrique permet de réduire le niveau sonore de l'avion et de diminuer ses émissions carbone », fait remarquer le dirigeant.

Les compétences acquises pour Integral E doivent servir de rampe de lancement pour le développement d'un projet beaucoup plus ambitieux, ERA, un avion de transport régional hybride de 19 places, dont l'entrée en service n'est pas attendue avant 2028, mais qui totalise déjà plus de 500 précommandes. « L'Integral E servira de base d'apprentissage pour ERA puisque ces deux appareils partagent un certain nombre de points communs », confirme Jérémy Caussade. A commencer par les moteurs électriques Engineus fournis pour les deux avions par Safran, pouvant atteindre 800 volts et laissant entrevoir à terme un temps de recharge rapide.

« Aujourd'hui il faut encore compter 1h30 pour charger complètement l'avion biplace mais comme on le voit déjà au niveau des voitures électriques, les batteries seront bientôt plus performantes. Il sera possible de recharger complètement ce type d'aéronef en une demi-heure et voler ensuite une heure », relève le cofondateur d'Aura Aero.

L'Integral E doit faire son premier vol avant l'été. (Crédits : Rémi Benoit)

Levée de fonds à trois chiffres espérée en 2024

En parallèle du développement de ses avions, le constructeur toulousain entend boucler une levée de fonds massive en 2024. Aura Aero a déjà levé 62 millions d'euros depuis sa création (dont 35 millions rien qu'en 2023) et projette pour cette année un nouveau tour de table bien au-delà des 100 millions d'euros. Une nouvelle opération qui lui permettra de continuer à étoffer son effectif. Passé de deux à plus de 250 salariés en quatre ans, Aura Aero espère recruter encore une centaine de salariés cette année.

2024 doit aussi marquer pour la jeune société le dépôt du permis de construire pour sa future usine d'avions électriques de 40.000 m2 toujours à l'aéroport Toulouse-Francazal. Un projet à 150 millions d'euros dont le montage financier est en cours de finalisation et qui devrait faire intervenir des collectivités mais aussi des acteurs privés. L'usine doit entrer en service en 2027 et employer à terme 1.500 personnes.

Jérémy Caussade, cofondateur d'Aura Aero. (Crédits : Rémi Benoit)

Une usine aux Etats-Unis

Aura Aero, qui vient de recruter comme directeur commercial l'Américain Drew McEwen (passé par Piper), imagine déjà un deuxième site de production outre-Atlantique pour livrer les nombreux clients américains du futur avion hybride de 19 places. Lors du dernier salon du Bourget, la société avait annoncé un partenariat avec l'université aéronautique EmbryRiddle en Floride. Le jeune constructeur va s'implanter au coeur du parc de recherche et compte créer près de 20 nouveaux postes sur place.

« En parallèle, nous cherchons un site de production pour réaliser de l'assemblage d'avions et le soutien au marché américain pour notre aéronef de 19 places. C'est un sujet qui devrait se concrétiser en 2024 », développe Jérémy Caussade. Pour autant, pas question de délaisser la Ville rose. «Toute l'activité réalisée en dehors du territoire français est de nature à renforcer à la fois les emplois créés ou en cours de création à Toulouse », conclut-il.

