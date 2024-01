Aéronautique : après avoir soutenu Aura Aero et Skyted, Aerospace Angels prend son envol

C'est un nouveau venu dans l'écosystème de financement des startups de l'aéronautique et du spatial. Fondé fin 2022, Aerospace Angels est le premier réseau français de business angels spécialisé dans l'aéronautique et le spatial. « Il existe déjà en France des réseaux régionaux de business angels, des entités dans les grandes écoles et quelques réseaux thématiques sur la mer et la défense mais il n'y avait aucune structure spécialisée dans l'aérospatial », retrace Jean-Michel Darroy, président d'Aerospace Angels après avoir fini sa carrière chez Airbus Defence & Space.

Pourtant ces deux secteurs sont en pleine effervescence. Dans l'aéronautique, la course à la décarbonation a vu émerger une poignée de projets pour déployer des aéronefs électriques ou à hydrogène. Côté spatial, le NewSpace génère l'apparition d'un nouvel écosystème de startups.

Un label pour les startups

Après avoir émergé sous l'égide du réseau toulousain Capitole Angels, l'association est devenue le mois dernier une structure autonome. En un an d'activité, Aerospace Angels a étudié les dossiers d'une cinquantaine de startups. Une vingtaine d'entre elles ont pitché devant les investisseurs et au final deux sociétés ont retenu leur attention. C'est le cas d'Aura Aero, le constructeur toulousain qui veut faire voler un avion de transport régional hybride de 19 places, qui a levé une trentaine de millions d'euros en 2023.

« Pour l'instant, nous avons une capacité d'investissement somme toute assez limitée avec notre réseau d'une vingtaine de business angels. Pour Aura Aero, entre 100.000 et 200.000 euros ont été investis. C'est une toute petite somme à l'échelle de la société. Mais au-delà du montant, les startups viennent nous voir pour notre expertise puisque les membres du réseau sont des retraités ou des actifs de la filière. Comme nous sommes le seul groupe de business angels spécialisé dans l'aéronautique et le spatial et que nous investissons notre propre argent, cela représente un label qui a de la valeur », estime Jean-Michel Darroy.

Fédérer une centaine d'investisseurs

Outre Aura Aero, le réseau d'Aerospace Angels a investi dans Skyted. Cette société développe un masque qui permet de passer des appels en public sans être entendu par ses voisins. L'innovation intéresse des fabricants de téléphones, de grands noms de la visio mais aussi des compagnies aériennes ou encore la SNCF... Le réseau compte recommander d'investir dans trois autres startups : une société développant un drone cargo, une autre positionnée sur l'aviation à hydrogène et un logiciel pour la gestion des flottes d'aviation d'affaires. Dans les prochains mois, Aerospace Angels compte se déployer à l'échelle nationale et rassembler à terme une centaine d'investisseurs pour décupler ses capacités de financement.

