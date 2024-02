Aéronautique : Airbus s'agrandit à Toulouse pour la montée des cadences

Depuis la terrasse panoramique du nouveau bâtiment du Delivery Center, en un seul coup d'oeil, la montée des cadences annoncée par Airbus prend forme. Au loin, l'usine Jean-Luc Lagardère bâtie pour l'A380, héberge désormais la nouvelle ligne d'assemblage d'Airbus à Toulouse, la 10e dans le monde capable de produire l'A321 NEO, le best-seller de l'avionneur européen. La ligne va employer 700 salariés quand l'usine entrera à pleine cadence en 2026 et sera ensuite dupliquée avec quasiment un doublement de l'effectif sur le site. De l'autre côté de l'horizon se profilent les lignes d'assemblage des gros porteurs pour contribuer à l'importante hausse de production également attendue sur l'A350 et l'A330. Juste en contrebas du bâtiment, des travaux sont également menés au coeur du Delivery Center pour pouvoir accueillir plus d'avions en même temps en attente de livraison.

Et depuis le mois de septembre dernier, Airbus s'est également doté d'un nouveau bâtiment, baptisé Terminal D, dédié au transfert de titre de chaque avion, autrement dit la toute dernière étape avant le vol de convoyage de l'avion. C'est là notamment que le client signe les contrats d'acceptation de l'avion et réalise la transaction pour payer l'appareil.

Terminal D est le nouveau bâtiment du Delivery Center de Toulouse dédié à la dernière étape avant la livraison de l'avion. (Crédits : Florine Galéron)

Lire aussiAéronautique : Airbus présente le premier A321NEO assemblé à Toulouse

« Toulouse accueille l'un des cinq centres de livraison que nous avons dans le monde avec Hambourg, en Allemagne, Mirabel au Canada, Mobile aux États-Unis et Tianjin en Chine. L'objectif est de fournir aux 3.000 représentants de clients qui passent chaque année par le Delivery Center un accueil adéquat », décrit Alexis Lafont, responsable du Delivery Center de Toulouse.

Douze avions en même temps

Le bâtiment, qui s'étend sur trois étages, vient clairement soutenir l'explosion des livraisons attendue dans les années à venir. Airbus s'est ainsi fixé pour objectif de produire 75 avions monocouloirs en 2026, un niveau de production jamais atteint dans l'industrie aéronautique. « Avec le Terminal D, nous pouvons désormais réaliser 12 transferts de titre d'avions en même temps contre seulement 4 sur notre ancien bâtiment de Blagnac. En décembre dernier, nous sommes déjà montés à 8 finalisations de livraisons d'avions de manière simultanée au sein du bâtiment. Cela montre que le Terminal D vient soutenir cette montée des cadences », commente Alexis Lafont.

(Crédits : Florine Galéron)

Plus proche des lignes d'assemblage final, le nouveau bâtiment vise également à mieux faire travailler ensemble les équipes des compagnies aériennes clientes et l'avionneur européen. Une centaine de salariés d'Airbus travaillent en permanence au coeur du Terminal D et une quarantaine de bureaux sont mis à disposition pour les clients ainsi que 1.000 m2 d'espaces de travail collaboratifs. « Nous vivons avec les clients au sein de ce bâtiment. Nous pouvons donc les rencontrer tous les jours de manière formelle ou informelle et cela nous aide à leur fournir un flot permanent d'information à propos de leur avion », commente le responsable du Delivery Center.

Le constructeur européen, qui présente ce jeudi ses résultats annuels, a réalisé une performance commerciale de haut vol en 2023 avec 2.319 avions vendus, pulvérisant tous les records établis jusqu'ici (plus de 500 avions de plus que son précédent record, près de 800 de plus que celui de Boeing). Malgré les difficultés rencontrées par la supply chain sur la montée des cadences, Airbus a livré pas moins de 735 avions l'an passé, soit 15 de plus que son objectif défini au début de l'exercice.

Lire aussiAirbus pulvérise le record de commandes d'avions (et enfonce à nouveau Boeing)