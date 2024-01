Qair s'allie avec Airbus pour créer un gigantesque site de production de kérosène vert dans les Pyrénées

Les Pyrénées pourront bientôt alimenter en kérosène vert Airbus et les besoins des compagnies aériennes et acteurs industriels de la région toulousaine. Le groupe montpelliérain Qair, producteur indépendant d'électricité renouvelable depuis 30 ans, va construire à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées un gigantesque site de production de carburants d'aviation durable (SAF) qui devrait entrer en service en 2030.

« Nous avons choisi de l'implanter dans les Pyrénées car ce type d'unité de production nécessite des grandes surfaces industrielles gourmandes en réseau électrique et à très haute tension. Le niveau d'acceptabilité sociétale est aussi un des facteurs importants de nos implantations. Le site bénéficiera d'un positionnement géographique intéressant à 1h30 de Toulouse et une petite heure de Lacq, en Nouvelle-Aquitaine », indique à La Tribune Olivier Astruc, directeur hydrogène chez Qair France.

Premier site de production de kérosène vert en Occitanie

De quoi desservir notamment les besoins de la filière aéronautique à Toulouse. Qair annonce d'ailleurs avoir signé avec Airbus un protocole d'accord sur ce projet. Le constructeur européen pourrait utiliser le kérosène vert pour ses besoins propres mais aussi servir de relais auprès de la filière locale notamment des compagnies aériennes. La future usine qui pourrait employer 100 à 200 personnes sera implantée sur un site de 24 hectares.

« Ce sera une usine de très grande puissance avec 350 mégawatts de raccordement. L'idée est de produire 40.000 tonnes d'hydrogène par an à partir desquelles il sera possible de fabriquer à peu près 70.000 tonnes de kérosène de synthèse. Ce sera le premier site de production de kérosène vert de la région Occitanie et l'un des projets majeurs dédiés aux carburants d'aviation durable sur le territoire français », détaille le dirigeant.

Selon une nouvelle étude de Transport & Environment (T&E) publiée mercredi, 45 projets de production d'e-kérosène ont été recensés dans l'Espace économique européen dont 6 gros projets en France. En juin dernier Emmanuel Macron avait annoncé dans les Pyrénées-Atlantiques la construction d'une usine capable de fournir 75.000 tonnes de carburants pour participer à la décarbonation du transport aérien et 35.000 tonnes de naphta à destination du transport routier et de la chimie verte. En Loire-Atlantique, EDF et ses partenaires ont dévoilé un projet d'unité de production de e-kerosène à partir du CO2 d'une cimenterie d'Holcim et d'hydrogène produit par un électrolyseur de 200 MW. De son côté, Engie veut produire au Havre 70.000 tonnes de kérosène vert.

Un projet à près d'un milliard d'euros

Pour sa part, le groupe Qair compte produire la partie hydrogène et s'associer avec un partenaire industriel chargé de la partie transformation en kérosène et dont le nom devrait être connu d'ici la fin du premier semestre. Au total, le montant du projet devrait s'élever à 800 millions d'euros (400 millions pour la partie hydrogène et la même somme pour la transformation en kérosène de synthèse), sans compter des investissements complémentaires pour la partie CO2 et des éléments de production annexes qui pourraient porter l'investissement total du projet à un milliard d'euros. Pour le financer, Qair compte se positionner sur des guichets de subventions nationales et européennes. La Région Occitanie, qui suit le projet par le biais de l'Agence Régionale Energie Climat d'Occitanie (AREC), pourrait aussi entrer au capital.

« Ce soutien public pourra nous aider à être compétitif sur ce marché », souligne Olivier Astruc. Alors que la tonne de kérosène fossile est actuellement vendue 800 euros la tonne, les compagnies aériennes doivent débourser en France entre 4.000 et 8.000 euros la tonne de carburant d'aviation durable. Un carburant nouvelle génération que les compagnies comme Air France doivent massivement importer alors que la production nationale de carburants verts est balbutiante.

Un objectif européen de kérosène vert dès 2030

Alors que les usines de fabrication de carburant de synthèse sortiront de terre en France à la fin de la décennie, l'Union européenne s'est fixée pour objectif d'atteindre 1,2 % de e-carburant utilisé dans les avions en 2030. « Les projets d'usines d'e-kérosène fleurissent dans toute l'Europe. Mais la route est encore longue avant de voir ce carburant arriver effectivement dans nos avions. Il faut en effet passer de la théorie à la pratique, et veiller à ce que les projets relatifs à l'e-kérosène se concrétisent réellement, faute de quoi la loi ne sera qu'un vœu pieux », commentait Jérôme du Boucher, responsable aviation à Transport & Environnement France, mercredi à l'occasion de la publication du rapport de l'association.

