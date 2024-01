Aéronautique : SII Sud-Ouest s'agrandit à Toulouse et va recruter 300 personnes en 2024

Au sommet de l'immeuble, c'est une véritable salle de réunion qui a été installée sur la terrasse. A l'intérieur du bâtiment, pas de babyfoot mais un piano et un espace gaming avec des manettes pour jouer entre collègues... autant d'aménagements choisis par les salariés de SII Sud-Ouest lors de la conception des locaux. Le groupe d'ingénierie SII, qui emploie 16.000 collaborateurs à travers le monde dont plus d'un millier dans le Sud-Ouest, vient d'inaugurer en ce mois de janvier une extension de ses locaux à Toulouse de 4.200 m2 venant s'ajouter aux 6.000 m2 de l'immeuble connexe.

De quoi faire face à l'importante croissance de l'entreprise. Après avoir recruté 350 personnes l'an passé, SII Sud-Ouest programme un nouveau plan de 300 recrutements en 2024 à Toulouse. Une progression des effectifs surtout portée par la forte reprise du secteur aéronautique qui pèse plus de 40% de son activité avec des contrats pour les grands donneurs d'ordre (Airbus, Thales, Liebherr) sur le développement de logiciels et de systèmes embarqués notamment pour la gestion des commandes de vol de l'avion, le pilotage automatique, etc. L'entreprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros l'an passée, conçoit par ailleurs des calculateurs automobiles pour Continental ou Volkswagen.

Quête de sens et d'une bonne ambiance au travail

Un beau portefeuille de clients qui ne suffit plus sur un marché de l'emploi devenu très tendu où la filière aéronautique entend recruter 25.000 personnes en France cette année. La discrète société d'ingénierie, moins connue des candidats que les grands donneurs d'ordre comme Thales, dont les bureaux sont situés juste en face des siens, doit déployer d'importants moyens pour recruter et fidéliser les candidats. Pour gagner en notoriété, SII Sud-Ouest a organisé ces dernières années un job-dating dans un décor d'avion puis un escape game.

« Il y a encore quelques années, les candidats regardaient surtout la mission proposée. Mais aujourd'hui, ils ne se demandent pas uniquement si la mission va être intéressante techniquement pour eux mais si leur poste apporte une contribution intéressante à la société », remarque Philippe Thiels, directeur d'agence de SII Sud-Ouest.

L'entreprise met donc davantage en avant ses contributions en faveur de l'avion à hydrogène à travers une collaboration avec la startup H2pulse. Airbus prépare également un avion avec un seul pilote et la société est mobilisée sur le développement du FMS (Flight management system) pour réduire la consommation des avions. SII Sud-Ouest a aussi développé une nouvelle interface dans l'avion pour qu'un pilote malentendant ou malvoyant puisse piloter malgré son handicap mais aussi une canne connectée pour permettre à un malvoyant de se déplacer sans apprentissage de la canne.

Au-delà d'une quête de sens, le dirigeant remarque que les candidats apportent un intérêt marqué aux conditions de travail. Se targuant d'un taux de turnover de 17% (plutôt bas sachant que dans les sociétés d'ingénierie ce taux peut culminer à 30%), SII Sud-Ouest met en avant sa place dans le top 3 dans le classement français Great Place To Work dans la catégorie des entreprises de plus de 2.500 salariés qui interroge de manière anonyme les salariés sur leur atmosphère de travail.

La société d'ingénierie espère que sa nouvelle extension marquera un signal positif pour les candidats et ses clients. « Ce bâtiment nous permet d'envoyer le signe que nous sommes prêts à accueillir les projets dans de bonnes conditions et que les salariés ne vont pas quitter le projet en cours de route car ils se sentiront bien dans l'entreprise », commente Philippe Thiels.