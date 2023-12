Spatial : le CNES étoffe son réseau d'antennes dans le monde face aux besoins du NewSpace

Depuis cet automne, le CNES dispose au sud de Toulouse d'une antenne nouvelle génération optimisée pour suivre depuis le sol les satellites en orbite basse. Ce démonstrateur, développé par Safran, sera décliné dès 2024 au Chili et dans les DOM-TOM pour faire face aux besoins grandissants de revisite et de débit des missions spatiales. Plus compacte et cinq fois moins coûteuse, cette technologie devient également plus abordable pour les acteurs du NewSpace.