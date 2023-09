Spatial : le satellite SWOT va aider à mieux comprendre le réchauffement des océans

Cet été, la température moyenne de surface des océans a franchi de nouveaux records, dépassant la barre symbolique inédite de 21°C d'après l'observatoire européen Copernicus. Un phénomène d'autant plus préoccupant que les mers du globe ont absorbé 90% de la chaleur en excès provoquée par l'activité humaine depuis l'ère industrielle.

Le satellite franco-américain SWOT pourrait livrer des informations-clés dans la compréhension de ce phénomène. Envoyé en orbite en décembre dernier, le satellite repose sur une rupture technologique majeure grâce à l'instrument Karin dont la France avec le Cnes et Thales Alenia Space ont réalisé la partie radiofréquences. Doté de deux antennes, cet instrument permet avec une seule fauchée de balayer une zone d'une centaine de kilomètres de large là où il fallait auparavant plusieurs satellites pour couvrir la même zone. De quoi fournir pour la première fois une cartographie haute résolution des ressources en eau de notre planète.

Des images inédites des eaux du globe

Les premiers résultats de la mission sont à la hauteur de cette promesse. « Je me souviens encore de ma main tremblante sur mon ordinateur lorsque j'ai ouvert les premières images qui m'ont été envoyées, car je ne savais pas ce que j'allais voir. En réalité, nous avons obtenu une représentation parfaite de cette rivière de Nouvelle-Zélande et totalement conforme aux clichés pris auparavant par hélicoptère », a salué Tamlin Muir Pavelsky, chercheur à l'université de North Carolina et à la Nasa, à l'occasion d'une présentation à Toulouse ce jeudi 21 septembre.

Image obtenue par SWOT.

Surtout, le satellite SWOT permet pour la première fois de visualiser la hauteur des différents cours d'eau. Les chercheurs ont dévoilé une carte du delta du Yukon-Kuskokwim en Alaska et une retranscription parfaite du dédale de lacs et de cours d'eau qui le composent. « Il y a peut-être un millier de lacs sur cette image et SWOT nous permet de connaître l'élévation de chacun d'entre eux », ajoute le chercheur américain.

Mieux comprendre le rôle des océans dans le réchauffement climatique

Avec cette qualité d'image et ces données, les chercheurs attendent de la mission une meilleure compréhension des phénomènes climatiques. « Aujourd'hui, nous savons que les océans absorbent la chaleur de la surface terrestre mais nous ne connaissons pas bien les mécanismes via lesquels la chaleur et le carbone sont transportés dans la profondeur des océans », avance Rosemary Morrow, chercheuse au laboratoire LEGOS de l'Université Toulouse III.

« Le satellite SWOT va également permettre de savoir si cette absorption de chaleur par les océans peut se poursuivre malgré le réchauffement climatique important. La question-clé est d'évaluer la capacité des océans à continuer d'absorber le carbone et de protéger la Terre du changement climatique ou inversement de savoir si les océans arrivent à saturation », mentionne Lee-Lueng Fu, chercheur au Jet propulsion laboratory (JPL/NASA).

Les données de SWOT offrent également une vision en trois dimensions du comportement et du niveau des cours d'eau. De quoi permettre de mieux comprendre et prévenir les inondations ou les sécheresses.