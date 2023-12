Spatial : Comment Anyfields veut démocratiser le test d'antennes de satellites

En plein salon du Bourget, l'Américain E-Space avait annoncé la création d'une usine de 20.000 m2 près de Toulouse pour produire les milliers de satellites de ses futures constellations. A quelques kilomètres à vol d'oiseau, U-Space est train de construire son usine d'assemblage capable bientôt de fabriquer un satellite par jour. Ce foisonnement de projets va demander une montée en cadence industrielle spectaculaire mais aussi de nouvelles solutions de tests des équipements.

« Après avoir vendu des dizaines de satellites, les acteurs, les acteurs du NewSpace entrent aujourd'hui dans une phase où il faut les livrer. Et aujourd'hui, à Toulouse, il existe une pénurie de lieux pour tester par exemple les antennes des satellites. Il faut passer par des chambres anéchoïques (ces pièces recouvertes de pyramides de mousse qui permettent d'absorber les ondes sonores ou électromagnétiques pour mener des tests sans écho perturbant les mesures, ndlr). De telles salles existent par exemple à l'Onera ou Cnes mais il est difficile pour les startups de trouver un créneau car elles sont prises d'assaut. L'autre solution est d'acquérir des outils de mesure des antennes mais de tels équipements coûtent très cher», souligne Stéphane Gemble, directeur général d'Anyfields.

Chambre anéchoïque pour mener des tests sur les satellites. (Crédits : Airbus)

Lire aussiSpatial : Anyfields invente un boîtier portatif pour tester la performance des antennes des satellites

« Un appareil photo à ondes électromagnétiques »

Cette jeune société, fondée en 2021, a inventé un boîtier portatif qui permet de tester les antennes des satellites. La startup s'appuie sur une technologie développée depuis une dizaine d'années au sein de l'Onera par Daniel Prost, troisième cofondateur d'Anyfields. Le troisième créateur de la société est Nicolas Capet, président d'Anywaves, société qui a un carnet de commandes de plusieurs centaines d'antennes à livrer pour le NewSpace, et qui cherchait une manière plus pratique de tester ses produits.

Lire aussiSpatial : Anywaves nomme Eric de Saintignon comme directeur général

L'innovation tient dans une boîte d'un mètre de long. À l'intérieur, les parois sont recouvertes d'isolants électromagnétiques. L'antenne est positionnée sur un rail et son champ électromagnétique passe au travers d'un film avant d'être capté par une caméra thermique positionnée au fond de la boîte. La boîte est reliée à une source radio-fréquence et à un logiciel. « Au bout de dix secondes, le champ de l'antenne apparaît sur l'ordinateur, une donnée totalement invisible à l'oeil nu. C'est en quelque sorte un appareil photo à ondes électromagnétiques. La caméra fait 300.000 pixels ce qui représente autant de points de mesure et permet d'apporter une finesse dans l'analyse qui est très intéressante », commente Stéphane Gemble.

L'innovation d'Anyfields tient dans une boîte d'un mètre de long. (Crédits : Rémi Benoit)

Anyfields compte commercialiser son boîtier à moins de 100.000 euros. « Nous voulons démocratiser l'accès à ces moyens de test quand aujourd'hui le moindre outil radiofréquences vaut un prix à six chiffres. C'est aussi une démocratisation en termes d'accès puisque l'outil est facile d'utilisation. En un clic, on obtient les résultats. Il n'y a pas besoin d'être un expert en antennes », plaide le DG de la société.

La startup a aussi développé un système de thermographie infrarouge qui ne tient pas cette fois dans une boîte. « Il peut être installé dans une chambre anéchoïque pour faire des pré-tests de manière rapide, pour les grandes antennes qui ne tiennent pas dans le boîtier ou par exemple pour vérifier le fonctionnement une antenne déjà intégrée sur un satellite après des tests de vibration, juste avant la livraison », indique Stéphane Gemble.

Système de thermographie infrarouge pour les grandes antennes. (Crédits : Rémi Benoit)

Tripler de tailler pour engager la pré-industrialisation

Depuis le mois dernier, la dizaine de collaborateurs de la société a emménagé dans 170 m2 de nouveaux locaux à Toulouse à proximité du Canal du Midi, ce qui lui permet de tripler de taille par rapport à ses anciens bureaux d'AtHome. La startup y dispose d'une imprimante 3D et bientôt d'un laboratoire radiofréquences pour soutenir la pré-industrialisation de ses produits en collaboration avec la société Clix Industries. « Nous avons reçu beaucoup de marques d'intérêt à la fois des acteurs traditionnels du spatial et de startups », précise le dirigeant qui espère conclure plusieurs contrats dans les mois à venir.

Anyfields a déjà reçu une enveloppe du Cnes dans le cadre de France 2030 pour accomplir cette pré-industrialisation et a remporté le mois dernier le prix étoile de l'influent Club Galaxie. La startup va finaliser début 2024 une source radiofréquence plus puissante (pour alimenter des fréquences jusqu'à 20 gigahertz contre 6 gigahertz avec la version actuelle) et suivre la montée en fréquence grandissante des industriels. Anyfields développe des fonctionnalités supplémentaires pour offrir une palette de plus large de tests pour les antennes.

Anyfields triple de taille pour s'attaquer à la pré-industrialisation de ses produits. (Crédits : Rémi Benoit)