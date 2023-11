Spatial : le Néo-Zélandais Dawn Aerospace s'installe à Toulouse pour lancer son avion spatial réutilisable

Nouvelle prise de choix pour Toulouse. Après l'arrivée de l'Espagnol Pangea Aerospace pour développer un système de propulsion innovant pour les microlanceurs, de la société japonaise Astroscale qui développe des satellites pour aller récupérer des débris spatiaux ou encore du Suisse Cysec pour assurer la cybersécurité du NewSpace, c'est au tour du Néo-Zélandais Dawn Aerospace de prendre ses quartiers dans la Ville rose.

Une filiale française basée à Toulouse

Fondée en 2017, la jeune société qui a des bureaux aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, a annoncé ce mardi lors du salon SpaceTech Expo de Brême en Allemagne la création d'une nouvelle filiale Dawn Aerospace France SAS, basée à Toulouse. « Ce déménagement nous rapproche de nos clients français et nous permettra d'établir des partenariats à long terme avec des entités françaises afin de fournir des solutions uniques de propulsion souveraine européenne », a réagi Stefan Powell, PDG de Dawn Aerospace qui a bénéficié d'un accompagnement des agences d'attractivité de la Région Occitanie (Ad'Occ) et de Toulouse Métropole (Invest in Toulouse).

Le bureau de Dawn à Toulouse se concentrera dans un premier temps sur le soutien à la clientèle, le développement commercial et la R&D, avec l'intention d'étendre ses activités par la suite.

Un avion spatial capable de décoller depuis un aéroport

Dawn Aerospace développe l'Aurora MK-II un avion spatial réutilisable qui sera capable d'aller deux fois par jour jusqu'à 100 km d'altitude.« Contrairement aux fusées traditionnelles, les appareils Dawn décollent et atterrissent horizontalement sur une piste d'atterrissage et n'ont pas besoin d'une aire de lancement spécifique », indique la société. Plutôt que de décoller depuis les aéroports urbains très fréquentés comme celui de Los Angeles, Dawn Aerospace estime qu'« il existe littéralement des centaines d'aéroports dans le monde qui répondent aux besoins fondamentaux de longueur et de largeur pour satisfaire à la conception Mk-III, chacun d'entre eux pouvant accueillir des dizaines de vols par jour. Il ne serait pas nécessaire de construire des infrastructures de pistes dédiées, même dans nos rêves les plus fous d'exploitation quotidienne de centaines d'avions spatiaux », indique son CEO.

Dawn Aerospace prévoit que chaque avion spatial puisse réaliser entre 100 et 1.000 vols. Mk-II Aurora, le démonstrateur à échelle réduite de l'appareil sera en mesure d'acheminer 5kg de charge utile à 100 km (plus à des altitudes plus basses) pour des applications dans les domaines de l'observation de la Terre, de la recherche atmosphérique, de la surveillance du climat, des communications ou encore de la recherche en microgravité.

50 vols d'essai déjà réalisés

Une fois le programme Mk-II Aurora achevé avec succès, Dawn Aerospace compte développer le Mk-III, un véhicule orbital à deux étages capables de transporter plus d'une tonne lors d'un vol suborbital ou de livrer un satellite de 250 kg en orbite terrestre basse à l'aide d'un deuxième étage à usage unique. L'avion pourrait avoir recours à des carburants d'aviation durable (SAF) pour alléger son empreinte carbone. « Grâce à des véhicules réutilisables et à des carburants neutres en carbone, la voie est toute tracée vers une industrie du lancement spatial nettement plus durable », espère Stefan Powell.

Dawn Aerospace a déjà effectué 50 vols d'essai, dont 47 avec des moteurs à réaction et les 3 derniers avec une fusée à des altitudes d'environ 6 000 pieds (1800 mètres) et des vitesses de 170 nœuds (314km/h).

Par ailleurs, la startup fournit des systèmes de propulsion écologiques pour les petits satellites. « Les systèmes de Dawn utilisent des propergols non toxiques, l'oxyde nitreux et le propylène, qui sont facilement accessibles et réduisent considérablement la complexité et les coûts associés aux propergols toxiques couramment utilisés, tels que l'hydrazine », fait savoir la société. La société a déjà fourni 63 systèmes en service sur 13 satellites et 200 unités supplémentaires livrées à des clients internationaux en attente de lancement. Dawn Aerospace a levé 22 millions de dollars en 2022 et aimerait boucler un tour de table de 150 millions de dollars.