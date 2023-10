Spatial : le Suisse Cysec s'installe à Toulouse pour assurer la cybersécurité du NewSpace

« La première attaque russe dans le conflit ukrainien s'est effectuée dans l'espace », avait rappelé le Général Adam, commandant de l'espace en mai dernier à l'occasion du Space Forum de La Tribune à Toulouse. À l'aube du 24 février 2022, une cyberattaque sur l'entreprise américaine de télécommunications par satellite Viasat avait marqué l'un des premiers actes de la guerre en Ukraine.

« Cet événement a complètement changé la perspective des professionnels du spatial vis-à-vis de la sécurité. Il a entraîné une déflagration mondiale. Un acteur commercial américain qui se fait attaquer par un État avec des conséquences sur des clients commerciaux civils, les éoliennes en Allemagne, les clients français de l'opérateur télécoms Nordnet... Depuis, la sécurité est devenue non-négociable et nous n'avons plus du tout de résistance quand on discute avec les opérateurs de satellites de télécommunications », observe Mathieu Bailly, vice-président de Cysec.