Aéronautique : Latécoère veut lever 108 millions d'euros avec son augmentation de capital

Latécoère finalise sa recapitalisation. Le groupe aéronautique toulousain vient d'annoncer le lancement de l'augmentation de capital auprès de son principal actionnaire Searchlight Capital Partners (qui détient 74,65 % du capital de la société), « pour un montant d'environ 108,2 millions d'euros, susceptible d'être portée à environ 124,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ».

Concentration de la production dans les pays à bas coût

Avec cette recapitalisation qui sera finalisée d'ici fin novembre, le sous-traitant entend « financer la reconfiguration de son empreinte industrielle, commencée dès 2022, notamment aux États-Unis (Gardena) et en France (Montredon), afin de permettre une concentration supplémentaire de la production dans les pays où les coûts sont les plus bas et la réalisation d'économies d'échelle accrues ».

Latécoère avait annoncé en début d'année une vaste réorganisation de ses sites industriels à Toulouse avec la délocalisation de son usine du futur de Montredon inaugurée en 2018 vers le Mexique et la République Tchèque. Le groupe aéronautique avait présenté aux syndicats des éléments chiffrés montrant que l'activité de l'usine n'était pas rentable. À la place, le site de Montredon doit accueillir « de nouvelles activités de pointe », comme un Centre de Développement Composites (CDC) qui a ouvert ses portes au mois de septembre.

Réduction importante de la dette attendue

« Ces mesures amélioreront les coûts d'exploitation du groupe, ce qui permettra à Latécoère de mieux tirer parti de la reprise en cours de l'industrie aéronautique et de rétablir sa rentabilité au cours des prochaines années. Ces fonds propres supplémentaires combinés aux liquidités existantes du groupe et à d'autres initiatives (Sales & Lease Back), fournissent le financement nécessaire pour soutenir le programme d'amélioration opérationnelle de Latécoère, ainsi que pour couvrir les opérations déficitaires actuelles », ajoute le groupe dans un communiqué.

Malgré un rebond de quasiment 40% de son chiffre d'affaires sur l'année 2022, Latécoère a vu sa dette se creuser et frôler les 300 millions d'euros contre 148 millions un an auparavant, ce qui rendait urgent la conclusion d'un accord de recapitalisation. En attendant la réalisation de l'augmentation de capital, l'actionnaire Searchlight Capital Partners avait réalisé dès le mois de mai un prêt de 47,3 millions d'euros. Au terme de la recapitalisation, Latécoère vise une réduction de la dette de 183 millions d'euros « permettant à Latécoère de disposer d'une structure de capital durable ».

