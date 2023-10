Aéronautique : Latécoère remanie sa direction et finalise sa recapitalisation

Latécoère a un nouveau n°2. Le pionnier aéronautique toulousain a nommé Greg Huttner directeur général du groupe. Il succède à Thierry Mootz, nommé à ce poste en 2021, et qui assure en plus depuis cet été la présidence de l'entreprise à la suite du départ de Pierre Gadonneix, arrivé à la limite d'âge stipulée dans les statuts de la société.

« Greg Huttner a rejoint le groupe Latécoère en 2020 et a joué un rôle essentiel pour aider l'entreprise à traverser la crise du COVID et à rebondir alors que l'industrie s'apprête à livrer d'importantes commandes aux clients finaux », commente le groupe. Il est arrivé en mars 2020 pour diriger la division aérostructures avant de devenir en outre directeur général délégué du groupe en août 2021 et directeur général de la division Systèmes d'interconnexion en novembre 2022. Depuis deux ans, Latécoère réunit pour la première fois dans un même siège à Toulouse ses activités aérostructures et interconnexions.

Activité en hausse de 35% cette année

Latécoère a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros contre 336 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de quasiment 40%, même s'il est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant crise (son chiffre d'affaires atteignait 713 millions d'euros en 2019). Pour cette année, le groupe espère une nouvelle progression de 35% de son chiffre d'affaires en 2023.

L'équipementier aéronautique a notamment annoncé lors du Salon du Bourget que la division systèmes d'interconnexion fournira des harnais électriques et des boîtiers de raccordement pour le programme Boeing 737, ainsi que des meubles avioniques pour le Boeing 767, « une première dans l'histoire du partenariat avec l'avionneur américain ». Latécoère dévoile également ce lundi un contrat avec un nouveau client. Deutsche Aircraft lui a commandé les six portes de son avion régional à turbopropulseur de 40 places D328eco.

Une augmentation de capital d'au moins 100 millions

Malgré cette forte reprise d'activité, l'équipementier reste lourdement endetté et continue d'engranger des pertes. Au premier semestre, Latécoère a vu son chiffre d'affaires bondir de près de 43% à 304 millions d'euros mais a essuyé une perte nette de 58 millions.

Le groupe finalise une recapitalisation d'ici fin novembre. L'accord prévoit une augmentation de capital d'au moins 100 millions d'euros par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners et une réduction de la dette de 183 millions d'euros. La dette maintenue sera remboursée en 2027.

Au cours de l'année 2022, que le groupe aéronautique a qualifié lui-même de difficile, l'équipementier a vu sa dette se creuser et frôler les 300 millions d'euros contre 148 millions un an auparavant, ce qui rendait urgent la conclusion d'un accord de recapitalisation.

