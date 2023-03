Aéronautique : Latécoère a creusé sa dette en 2022 malgré un rebond d'activité

« 2022 a été une année difficile pour Latécoère et pour la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale en général », analyse Thierry Mootz, le directeur général de Latécoère à l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe le 24 mars.

Le pionnier aéronautique toulousain fondé en 1917 et aujourd'hui centré dans les aérostructures (portes et pièces de fuselage) et les câblages électriques, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros contre 336 millions d'euros en 2021, « soit une augmentation de 39% », se félicite l'entreprise. Latécoère a dépassé son niveau d'activité de 2020 (413 millions) même s'il est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant crise ( son chiffre d'affaires atteignait 713 millions d'euros en 2019).

Remontée des cadences et série d'acquisitions

Dans le détail, la branche aérostructures de Latécoère a connu une progression de 26 % à 259 millions d'euros. L'activité de la division a bénéficié de la reprise des cadences de production des équipementiers, notamment sur les programmes A320 d'Airbus et ceux d'Embraer, malgré la persistance de difficultés de production au sein du programme Boeing 787. De son côté, la division systèmes d'interconnexion a augmenté de 7 % à 209 millions d'euros grâce à l'augmentation des livraisons d'Airbus sur les programmes A320 et A350 et à une hausse des activités de kitting, installation et systèmes.

Latécoère a réalisé une croissance organique de 16% (soit 59 millions d'euros). Le groupe toulousain a aussi bénéficié d'une importante croissance externe liée une série d'acquisitions. Le fournisseur de rang 1 a d'abord fait l'acquisition à l'été 2021 de la société TAC en Belgique qui produit notamment des bielles avant de racheter l'entreprise Shimtech Mexico située à côté de son site de production de portes pour le Boeing 787. L'équipementier a ensuite réalisé le rachat de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (Mades), une société espagnole employant environ 100 personnes et spécialisée dans les cartes de circuits imprimés. Au printemps 2022, Latécoère a aussi mis la main sur le Canadien Avcorp lui permettant d'accéder au marché américain de la défense. Toujours sur le continent américain, le groupe a finalisé l'acquisition de l'usine mexicaine de Figeac Aero.

« Le groupe a bénéficié sur la période de la contribution des activités nouvellement acquises, avec un effet de variation de périmètre de 47,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de ces acquisitions ne sera réalisé en année pleine qu'en 2023 », commente Latécoère.

En 2020, Latécoère avait aussi acquis auprès de Bombardier des activités d'interconnexion et de câblage électrique au Mexique mais la société a annoncé début mars la revente de cet actif au constructeur canadien.

Une dette qui frôle les 300 millions

Il faut dire que le groupe est en très grandes difficultés financières. Sa dette nette s'élevait à la fin du mois de décembre 2022 s'élevait à 297 millions d'euros contre 148 millions un an auparavant. La perte nette sur l'année écoulée a atteint 127 millions d'euros (contre 111 millions en 2021), une aggravation liée principalement à la revente de l'activité de câblage électrique au groupe Bombardier qui a occasionné une dépréciation d'actifs.

Face à ces difficultés, la direction a annoncé fin janvier une vaste réorganisation de ses sites toulousains. Faute de rentabilité, l'usine du futur de Toulouse-Montredon va voir ses activités transférées en République Tchèque et au Mexique. À la place, l'équipementier aéronautique veut regrouper les effectifs de ses sites de Colomiers et Labège. Ce dernier sera vendu et les machines utilisées pour faire des racks sur l'A330 et l'A400M seront envoyées vers son usine en Tunisie. Cette réorganisation a suscité une levée de boucliers parmi les salariés mais aussi chez les élus.

Par ailleurs, «Latécoère confirme être en discussions avec ses parties prenantes, y compris ses prêteurs, en vue d'améliorer la structure capitalistique du groupe par rapport à ses prêts et PGE (prêts garantis par l'Etat) actuels, afin de mieux se positionner pour l'avenir. Des discussions sont en cours avec son groupe de prêteurs et son actionnaire principal sur une reconfiguration potentielle du capital du groupe ». Dans ce contexte, Latécoère a décidé de reporter son assemblée générale, initialement prévue le 24 mai prochain, au 28 juin, après le salon du Bourget.

Une croissance de 25% espérée en 2023

En 2023, Latécoère s'attend à une croissance de 25% de son chiffre d'affaires.

« La direction s'attend à ce que ces défis se poursuivent en 2023, avec des difficultés accrues provenant de pressions inflationnistes persistantes, la gestion de demandes clients en évolution constante et une chaîne d'approvisionnement aérospatiale en tension. Nous anticipons un contexte de croissance des volumes OEM pour les sous-segments du marché commercial, de l'aviation d'affaires et de la défense, qui tirera les revenus globaux, mais posera de nouveaux défis à l'industrie pour répondre à cette montée en puissance de l'activité. Latécoère continuera à renforcer sa plateforme opérationnelle, ses équipes et son empreinte géographique, créant ainsi un modèle d'entreprise plus résistant et mieux positionné pour croître en ligne avec les besoins de ses clients », indique le groupe.

À noter que la division systèmes d'interconnexion a remporté un contrat avec Boeing en janvier 2023 pour la fourniture de systèmes de câblage pour les programmes 737 MAX et 767. La fabrication débutera au troisième trimestre 2023 à Hermosillo, au Mexique.



