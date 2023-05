Aéronautique : Latécoère bondit en bourse après une recapitalisation d'au moins 100 millions d'euros

Latécoère voit-il enfin le bout du tunnel ? Le groupe aéronautique toulousain a vu son action en bourse progresser de près de 10% à la clôture de la Bourse mardi soir après l'annonce d'un accord de recapitalisation.

Searchlight Capital remet au pot dans Latécoère

L'accord de recapitalisation comprend un financement, par le biais d'un prêt immédiat de 45 millions d'euros accordé par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant minimum de 100 millions d'euros, entièrement souscrite par SCP, qui sera réalisée avant la fin de l'année 2023 et une réduction de la dette de 183 millions d'euros permettant à Latécoère de disposer d'une structure de capital durable. La dette maintenue sera remboursée en 2027. Le groupe en profite pour marteler « sa vision industrielle qui consiste à maintenir son centre de décision à Toulouse, consolider ses activités à valeur ajoutée dans la région toulousaine au sein de ses sites de La Roseraie et Montredon, et investir dans son empreinte opérationnelle mondiale pour servir sa clientèle aérospatiale européenne et américaine ».

Le groupe affirme vouloir « renforcer son empreinte industrielle » dans le Sud-ouest

« Avec un capital considérablement renforcée, Latecoere est solidement positionné pour mener à bien sa stratégie de développement entamée en 2021. Dans cette nouvelle phase, le groupe confortera son implantation toulousaine, avec d'autres investissements prévus pour son site industriel de Montredon, en se concentrant sur les activités à forte valeur ajoutée. Nous continuerons à étendre l'activité, en nous appuyant sur les affaires récemment remportées et à venir, tant dans le secteur commercial que dans celui de la défense, et nous envisagerons de nouvelles alliances stratégiques avec des partenaires industriels. Enfin, le groupe, attaché à la souveraineté industrielle, entend se positionner comme un partenaire stratégique de l'État français et un contributeur clé de l'industrie aérospatiale française en renforçant son empreinte industrielle dans les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine », estime Thierry Mootz, directeur général de Latécoère.

Délocalisation de l'usine du futur

Cet accord de recapitalisation intervient quatre mois après l'annonce de la délocalisation de son usine du futur de Toulouse-Montredon inaugurée en 2018, ce qui a suscité l'ire des salariés et de la présidente de la Région Occitanie Carole Delga. La réorganisation prévoit « le transfert, à proximité des installations clients, de huit machines d'usinage cinq axes de Toulouse-Montredon vers l'usine Latécoère de Prague et d'une machine d'usinage trois axes vers l'usine d'Hermosillo », indique la direction. « Planifiée à moyen terme, cette évolution représente pour le site de Toulouse-Montredon la perspective de renouer durablement avec la croissance et la rentabilité », ajoute-t-elle.

Le groupe aéronautique a présenté aux syndicats des éléments chiffrés montrant que l'activité actuelle de l'usine n'est pas rentable. Par ailleurs, un accord a été signé le mois dernier avec les syndicats majoritaires du groupe (FO, CFE-CGC) comprenant des indemnités supralégales et des mesures d'accompagnement des 109 salariés concernés par la réorganisation. Des mesures jugées insuffisantes par une partie des salariés et la CGT qui avaient engagé une grève au sein de l'usine.

Une dette qui frôle les 300 millions

Latécoère a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros contre 336 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de quasiment 40%, même s'il est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant crise ( son chiffre d'affaires atteignait 713 millions d'euros en 2019). Au cours d'une année que le groupe aéronautique qualifie lui-même de difficile, l'équipementier a vu sa dette se creuser et frôler les 300 millions d'euros contre 148 millions un an auparavant, ce qui rendait urgent la conclusion d'un accord de recapitalisation.

