Aéronautique : Figeac Aéro décroche un contrat de 30 millions d'euros pour les moteurs de Safran

Bonne nouvelle pour l'emploi dans le Lot. Figeac Aéro vient d'annoncer avoir remporté un nouveau contrat avec Safran Aircraft Engines portant sur la production du carter d'échappement TRV (Turbine Rear Vane) du moteur LEAP-1B équipant les Boeing 737MAX.

Dix ans de travail pour deux usines en France

D'une durée totale de 10 ans et d'un montant global de plus de 30 millions d'euros, l'accord mobilisera deux sites du groupe, son siège historique de Figeac dans le Lot et l'usine d'Aulnat dans le Puy-de-Dôme. Les premières livraisons sont attendues au cours du deuxième semestre 2024, avec une montée en puissance de la production en 2025.

« Figeac Aéro estime que ce contrat recèle un très fort potentiel, tant en termes de cadence de production étant donné que le moteur LEAP-1B équipe 100% des B737MAX, dont Boeing entend livrer cette année entre 400 et 450 appareils », précise le groupe.

Figeac Aéro pointe par ailleurs que la production de cette nouvelle pièce « requiert un savoir-faire technique quasi inédit dans la supply chain, tant par ses dimensions, la complexité de son process de fabrication, que par ses volumes élevés ».

Avec ce nouveau contrat, le fournisseur lotois renforce son partenariat avec le groupe Safran et sa position sur le programme des moteurs nouvelle génération LEAP, auquel le groupe contribue déjà fortement. En 2014, le groupe avait remporté un contrat de 500 millions d'euros pour produire l'un des éléments des carters de moteurs (les viroles de carter intermédiaire) qui sont fabriqués depuis son usine du futur de Figeac. En mai dernier, le sous-traitant aéronautique avait annoncé un contrat de 140 millions d'euros avec Safran portant sur le remporté sur les nacelles du LEAP-1A qui équipent la famille Airbus A320neo. Sa production sera partagée entre l'usine du futur à Figeac et un site au Maroc.

Lire aussiAéronautique : « Sans automatisation, on risque de perdre des activités sur le territoire »

Une gouvernance remaniée

En parallèle de ces succès commerciaux, Figeac Aéro remanie sa gouvernance. Fin août, l'entreprise a officialisé l'arrivée de Thomas Girard au poste de directeur général adjoint pour seconder le PDG du groupe, Jean-Claude Maillard. La société a annoncé plus récemment la nomination de Pierre Albert au poste de directeur des opérations nord-américaines et activités de diversification.

Après avoir vu son chiffre d'affaires s'effondrer de 447 à 205 millions d'euros avec le Covid, Figeac Aéro annonçait être remonté sur le dernier exercice à près de 342 millions. Le groupe espère retrouver peu ou prou son niveau d'avant-crise à partir de 2025 mais surtout voir exploser ses free cash flows. Une étape jugée nécessaire avant de penser à une éventuelle consolidation de Figeac Aéro avec d'autres sociétés.

Lire aussiAéronautique : « Figeac Aéro va doubler, voire tripler ses free cash flows en 2025 » (Jean-Claude Maillard, PDG)