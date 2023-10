Spatial : Nathalie Font prend la tête du site de Thales Alenia Space à Toulouse

Une page se tourne au sein de Thales Alenia Space à Toulouse. Depuis le 1er octobre, Nathalie Font a pris la direction du site, prenant la suite de Denis Allard, qui part à la retraite.

Quinze ans de carrière au sein de Thales Alenia Space

La nouvelle dirigeante est un pur produit Thales Alenia Space puisqu'elle a rejoint cette filiale de Thales et du groupe italien Leonardo dès sa sortie de l'IMT Atlantique (Télécom Bretagne) en 2007. Nathalie Font devient ingénieure au sein des activités d'ingénierie charges utiles flexibles, puis au service marketing en 2013. En 2016, elle rejoint Thales en tant que responsable stratégie et marketing et travaille sur le développement des activités du groupe aux Etats-Unis, avant de revenir en France, fin 2017, au sein de Thales Alenia Space à Cannes pour piloter la transformation numérique, notamment en développant la culture de la donnée et les jumeaux numériques. En 2020, Nathalie Font prend la tête du département antennes de Thales Alenia Space au sein du centre de compétences électronique sur le site de Toulouse.

2.800 salariés à Toulouse

La jeune dirigeante va piloter le plus grand site industriel du géant européen du spatial qui abrite également son siège social. 40 ans après sa création, le site toulousain emploie plus de 2.800 salariés (sur un effectif global de 8.000 personnes sur neuf sites en Europe) travaillant dans les domaines de l'altimétrie, des charges utiles et des systèmes de télécommunications civils et militaires, de la navigation par satellite ou encore des segments sol.

Dans les années à venir, Thales Alenia Space entend rester à la pointe de l'innovation spatiale. « Le spatial, c'est une industrie de pointe avec des cycles d'innovation très rapides et des gap technologiques très importants d'une génération de satellites à la suivante », a rappelé Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space le 20 septembre dernier.

Le groupe a ainsi annoncé l'essor dans la Ville rose d'e ligne européenne de référence dans le domaine de l'assemblage des puces électroniques complexes (System-in-package) avec la PME Synergie CAD PSC pour répondre aux nouveaux besoins du NewSpace mais aussi alimenter l'automobile, le médical et la téléphonie. Thales Alenia Space a aussi annoncé en juillet dernier la création du Space Business Catalyst, un accélérateur de startups et de projets internes, hébergé à la fois sur ses sites de Toulouse et Turin autour de la nouvelle économie spatiale.

