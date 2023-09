Aéronautique : le pionnier pyrénéen de l'éclairage des avions d'affaires se diversifie... dans les yachts

On le sait peu mais le premier tube fluorescent au monde a été inventé en 1938 depuis les laboratoires de recherche Abadie. Très vite après la Seconde guerre mondiale, l'entreprise familiale implantée à Vic-en-Bigorre au coeur des Pyrénées met son savoir-faire au service du secteur aéronautique. Sela a vu son activité décoller en équipant les avions d'affaires de Dassault.

« À l'époque dans les avions de Dassault, le cockpit était éclairé avec des procédés phosphorescents, notamment en navigation de nuit. C'était très embêtant puisqu'il y avait des problèmes de lecture, et cetera. Et donc Dassault a décidé d'équiper ses appareils du procédé développé par Sela, le tube fluorescent qui amène plus d'homogénéité au niveau de la lumière et beaucoup plus de brillance de façon à améliorer la lecture de nuit », retrace Pascal Andriot, directeur général de la société.

Des équipements pour Airbus, Boeing et Bombardier

C'est aussi pour suivre l'activité américaine de Dassault que Sela crée en 1987 une filiale en Floride, The Bigorre Aerospace Company. Sur le continent américain, l'entreprise bigourdane fournit des systèmes d'éclairage pour les Boeing Business Jet, des avions de ligne comme le Boeing 737 qui sont réaménagés pour un acheteur privé. Sela fournit également des lampes de courtoisie pour le Canadien Bombardier. La société est aussi devenue le leader européen de l'éclairage des hélicoptères en équipant tous les appareils d'Airbus Helicopters.

Après le choc de Covid durant lequel le chiffre d'affaires de l'entreprise chute de 5,5 à moins de 3 millions d'euros, Sela ne veut plus tout miser sur l'aéronautique et cherche à se diversifier. « Aujourd'hui, l'activité aéronautique repart très bien et nous pourrions nous en satisfaire mais nous avons la volonté de faire croître le chiffre d'affaires pour s'adresser à de nouveaux marchés. L'idée est que l'aéronautique qui pèse 95% de notre activité actuellement passe à 75% dans deux ans et que le reste soit généré par le nautisme », détaille le dirigeant.

Moquette éclairante et tissus lumineux pour le nautisme

De la même manière que dans l'aéronautique où l'entreprise s'était concentrée sur le marché de l'avion d'affaires, Sela vise cette fois le marché très select des yachts privés. Leurs richissimes propriétaires passent par des designers de renom pour façonner l'intérieur de leur bateau. C'est eux que devra convaincre l'entreprise pyrénéenne pour transposer ses produits conçus pour les avions. « Notre avantage c'est de proposer au secteur du nautisme des produits de haute technologie et de grande qualité à des prix concurrentiels puisqu'ils ont déjà suivi toute une batterie de tests avant d'être intégrés dans les avions », poursuit-il.

Sela développe aussi de nouveaux produits pour équiper cette nouvelle clientèle avec notamment un système de moquette qui éclaire les pas du propriétaire du yacht ou des tissus produisant des effets lumineux pour équiper par exemple les spas et centres de bien-être. Sur ce créneau du nautisme, Sela compte adresser le marché italien après avoir rejoint récemment l'Accélérateur franco-italien piloté par BPIFrance.

Côté aéronautique, le groupe mise sur le marché indien, qui concentre les méga commandes et aussi le Vietnam. Après avoir atteint de quatre millions d'euros chiffre d'affaires l'an passé, Sela table sur cinq millions en 2023. Depuis le début de l'année, l'entreprise familiale a pris un nouveau tournant puisque Laurent Abadie a cédé la direction générale à Pascal Andriot pour prendre sa retraite. Il reste président de la société qui sera amenée à terme à être dirigée par sa fille aînée Laetitia Abadie, actuellement âgée de 28 ans.