Une valise de luxe high-tech fabriquée à Toulouse par la supply chain aéronautique

« J'ai dû m'accrocher à la valise pour qu'on ne parte pas avec. Lors du dernier salon Ebace de Genève, des Dubaïotes qui ont déjà fait 50 fois le tour du monde m'ont dit : 'Je n'ai jamais vu cela ailleurs, peu importe son prix, je veux cette valise' », se remémore Stéphane Trento.

Se diversifier sans oublier la compétitivité

À la tête, depuis plus de 20 ans, de la société ST Composites, le dirigeant se réjouit de voir se concrétiser un pari un peu fou lancé durant la crise sanitaire : engager une diversification vers la maroquinerie de luxe pour être moins dépendant de l'aéronautique. « Notre chiffre d'affaires, qui était avant la crise de 3,5 millions d'euros, a quasiment chuté de 50%. J'ai tout de suite perçu que cette crise de l'aéronautique allait être profonde et durable. D'où l'idée de mettre en place des segments de diversification », explique le dirigeant.

Stéphane Trento, est à la tête de ST Composites depuis une vingtaine d'années (Crédits : Frédéric Scheiber).

Avant de préciser : « La diversification, c'est compliqué dans l'aéronautique car le niveau de qualité exigé requiert un outil industriel extraordinaire, mais très coûteux. Or, il ne faut pas perdre de vue la compétitivité. Vous n'allez pas vous mettre à fabriquer des pédalos six fois plus cher sous prétexte qu'ils sont de qualité aéronautique. »

Raison pour laquelle Stéphane Trento a fait le choix de se positionner sur le segment du luxe, « où le coût n'est pas forcément le premier vecteur de choix du consommateur, mais sur lequel, par contre, il y avait une fenêtre de tir pour l'arrivée de la technologie et du savoir faire de l'aéronautique au service d'un objet ».

Un capteur biométrique pour déverrouiller la valise

Lors d'Ebace, salon international de l'aviation d'affaires de Genève, le chef d'entreprise a fait sensation en présentant sous la marque ST Luxury un bagage cabine high-tech ultra-luxueux. Pour l'ouvrir, exit le cadenas, le détenteur de la valise doit apposer son doigt sur un capteur biométrique en ayant préalablement enregistré ses empreintes digitales. « Seul le propriétaire qui sera reconnu pourra l'ouvrir. Ensuite, il y aura la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un homme ou une femme de confiance à qui le détenteur donne un droit d'accès temporaire pour aller chercher quelque chose que vous avez oublié à l'intérieur », décrit Stéphane Trento. Il sera sinon possible de déverrouiller la valise via une application dédiée sur smartphone depuis laquelle le voyageur pourra confirmer son identité via la reconnaissance faciale.

Capteur biométrique pour déverrouiller la valise (Crédits : Frédéric Scheiber).

Par ailleurs, la poignée de la valise est dotée de micromoteurs électroniques et permet de sortir un manche télescopique dont la longueur se paramètre et s'enregistre en fonction de la taille de son propriétaire. ST Luxury a aussi imaginé toute une artillerie en cas de tentative de vol. « Une micropuce à l'intérieur permet de localiser 24h/24 la valise. Le propriétaire recevra une notification sur son téléphone l'alertant que son bagage est en train de s'éloigner. La poignée de la valise va alors de rétracter et le voleur n'aura d'autre choix que de la porter à deux mains. En plus, un signal lumineux et une alarme sonore vont se déclencher. Il deviendra aussi impossible de l'ouvrir », détaille Stéphane Trento.

Au-delà de ces détails technologiques, ST Luxury compte se différencier sur le segment de la maroquinerie de luxe avec des détails inspirés de l'industrie aéronautique. « La poignée imitant une commande de gaz dans le cockpit d'un avion quadrimoteur. Des rivets sont apparents. La valise reproduit le bord d'attaque d'une voilure », poursuit le fondateur de la société.

La valise reproduit des détails inspirés de l'industrie aéronautique (Crédits : Frédéric Scheiber).

Une valise sur-mesure à partir de 35.000 euros

Une foule de détails atypiques qui justifient le prix d'or affiché de cette valise qui sera accessible à partir de 35.000 euros !

« Ce n'est pas une valise faite pour le T-shirt, la chemise et la cravate. Elle va permettre de transporter plutôt des effets tout à fait personnels pour le propriétaire. Cela peut-être des montres pour Monsieur, des parures pour Madame, des vins et spiritueux... Quelqu'un m'a demandé s'il pouvait transporter sa bouteille de whisky à l'intérieur. C'est le bagage cabine qui va avec le jet privé », justifie Stéphane Trento.

La valise dispose aussi d'une partie amovible à sa base pour la transporter en malle d'appartement. « C'est un coffre-fort sur roues. De grands noms du luxe vendent ce type de malles d'appartement beaucoup plus cher alors qu'on ne peut pas les emporter en voyage », ajoute-t-il.

Le concept séduit. ST Luxury misait à l'origine sur la confection de 50 valises en 2024, mais depuis Ebace, la société a déjà récolté quasiment 50 précommandes après avoir reçu des voyageurs en provenance de 30 pays sur son stand. De quoi revoir les prévisionnels de l'activité dans les prochains mois. Pas question pour autant de se lancer dans de grandes séries. ST Luxury mise sur des pièces uniques réalisées sur-mesure suivant les choix des clients. « Nous allons offrir 360 déclinaisons possibles de nickel à partir de 24 carats. Il existe pratiquement autant d'options possibles sur les cuirs, les toiles et les textiles de la valise », indique Stéphane Trento. Les bagages seront disponibles quatre à six mois après la commande et ST Luxury espère livrer les premiers pour les fêtes de fin d'année.

ST Composites dispose d'un savoir-faire dans les composites pour le secteur aéronautique (Crédits : Rémi Benoit).

La partie composite sera confectionnée par ST Composites sur le site de Labège du sous-traitant. Avec la reprise d'activité aéronautique, ST Composites prévoit une trentaine de recrutements et ST Luxury une vingtaine d'embauches en 2023. Pour les autres éléments de la valise, la société compte s'appuyer sur une myriade d'acteurs de la supply chain aéronautique (des ETI, des PME et des ETI) de Toulouse.

Faire émerger « un luxe nouveau »

Le dirigeant a également noué un partenariat avec le lycée maroquinerie de Mazamet dans le Tarn. Il caresse le rêve de contribuer à la renaissance d'une filière maroquinerie en Occitanie alors que la ville de Graulhet a acquis par le passé une reconnaissance internationale pour sa maîtrise du cuir. « Nous voulons nous ancrer dans une démarche de luxe nouveau où la technologie bien évidemment est prépondérante, tout en conservant les métiers traditionnels et métiers d'art en y intégrant derrière les systèmes embarqués propres au modèle de l'aéronautique », pointe Stéphane Trento.

ST Luxury a déjà fait le choix d'exclure les cuirs exotiques et compte développer de nouveaux matériaux comme des fibres végétales et de résines biosourcées. La société qui développe en parallèle de la valise cabine des malles à cigares et des sacs, planche d'ores et déjà sur une toile composée à 70 % de la partie non-alimentaire du maïs (tige, feuille, cœur non consommable) et à 30 % de bouteilles de plastique recyclé.