Aéronautique : Exail veut mettre la dernière génération de Wifi à bord des avions

« L'accès au Wifi pendant le vol deviendra un produit de base et non plus un luxe comme aujourd'hui », estimait il y a quelques mois Amaya Rodriguez Gonzalez, responsable de la stratégie du marché secondaire chez Airbus. L'avionneur européen, s'attend à un doublement du marché mondial des services d'ici 2041 et par la même occasion à une remise à neuf de plus de 2.000 cabines.

Une innovation présentée à Los Angeles

Face à cette nouvelle donne, à Toulouse, les équipes du groupe Exail sont en train de finaliser un boîtier pour mettre le Wifi 6E, le tout dernier standard de connectivité, à bord des avions commerciaux. L'innovation sera présentée à l'Apex Expo, la grande messe de l'expérience passager, qui s'ouvre le 19 septembre à Los Angeles.

Né en 2022 du rapprochement des sociétés ECA Group et d'iXblue, le groupe Exail compte avec ce nouveau produit, qui sera commercialisé à partir de mi-2024, effectuer un retour aux sources. Outre les 37.000 balises de détresses vendues auprès de 350 compagnies aériennes clientes, l'entreprise avait déjà fourni un boîtier Wifi pour l'A380 avant de sortir en 2017 une version pour les business jets qui avait équipé des Falcon et même permis la transmission de données à bord d'avions de la République française.

Un débit jusqu'à deux fois supérieur

Avec ce nouveau modèle, Exail a une cible beaucoup plus large. « Notre boîtier a pour vocation d'être installé dans n'importe quel avion commercial pour des appareils d'Airbus, Boeing, Embraer, ATR... à la fois en sortie d'usine qu'en rétrofit au moment de la modernisation des équipements à bord de l'avion », indique Olivier Holin, directeur de programmes chez Exail Toulouse.

Alors que la plupart des avions sont équipés en Wifi 5, le passage à la norme 6E, dont les grands opérateurs téléphoniques comme Bouygues ou Free commencent tout juste à faire la promotion pour les box des particuliers, devrait générer « un débit une fois et demie à deux fois supérieur » à bord des avions, estime Olivier Holin. « Le débit est à 500 mégabits par seconde, ce qui veut dire que 100 passagers pourront en même temps utiliser 5 mégabits par seconde. Cela permet à un passager de pouvoir lire de manière fluide un streaming vidéo haute définition », ajoute-t-il.

Autre avantage d'après Exail : « La latence sera réduite de manière à harmoniser l'arrivée des informations dans toute la cabine et éviter par exemple pendant un match de la Coupe du monde de rugby que certains passagers aient du décalage sur la retransmission.» La technologie devrait aussi permettre d'installer moins de boîtiers à bord des avions pour atteindre le même niveau de performance, « d'en installer seulement deux voire trois pour couvrir un A320 ou un Boeing 737 transportant près de 200 passagers », commente Olivier Holin.

Bientôt la fin des écrans au dos des sièges d'avions ?

Le boîtier d'Exail sera installé dans la cabine au-dessus du plafond de l'avion et sera doté de quatre antennes, un facteur de différenciation sur un marché très compétitif. À ce jour, il n'existe que des boîtiers Wifi avec deux antennes.« Les quatre antennes permettent à la fois d'augmenter le débit et d'avoir un signal reçu par le passager de meilleure qualité car doubler le signal garantit une meilleure fiabilité », poursuit le responsable d'Exail.

L'arrivée dans les avions de cette nouvelle génération de boîtiers Wifi pourrait en cas de succès permettre à terme aux compagnies aériennes de délaisser les tablettes intégrées derrière les sièges au profit d'une connexion des passagers directement sur leur smartphone ou leur ordinateur. « Les compagnies aériennes font la chasse au poids dans les appareils pour consommer moins de kérosène. Outre le poids des tablettes il faut compter les centaines de kilos de câbles associés. Ces écrans représentent aussi des coûts de maintenance supplémentaires », conclut Olivier Holin.