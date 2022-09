Occitem va produire des moteurs électriques made in France pour l'aérien et le maritime

AÉROFORUM 9E ÉDITION, VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

Au programme de cette nouvelle édition : SOUVERAINETÉ, ATTRACTIVITÉ ET TALENTS L'Aéroforum de La Tribune, le rendez-vous annuel de la filière aéronautique et de la supply-chain, aura pour fil rouge l'attractivité de l'usage et des métiers. Pour la première fois, La Tribune valorisera les métiers en tension en mettant en lumière des salariés, des parcours inspirants. Inscriptions sur aeronautics-forum.fr Rendez-vous vendredi 16 septembre 2022 à partir de 8h30 à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Hall A, et en direct sur latribune.fr.