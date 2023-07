Énergie : le fournisseur toulousain Ilek devient producteur d'électricité verte

La flambée des prix de l'énergie a largement secoué les fournisseurs alternatifs à EDF en France. « Certains groupes qui ne venaient pas du secteur de l'énergie s'étaient lancés et ont vendu récemment leur activité. C'est le cas par exemple Cdiscount, E.Leclerc a fermé son activité, la startup Bulb a été rachetée par Octopus Energy... Le marché a été pas mal perturbé par des acteurs venus par opportunisme, sans forcément avoir une stratégie de long terme. L'État souhaite que les fournisseurs alternatifs produisent aussi de l'énergie, comme le font déjà EDF ou Total. La volonté d'Ilek c'est justement d'aller vers ce modèle », lance Rémy Companyo.

Une place atypique dans le paysage énergétique

Fondé en 2016, le fournisseur d'énergie toulousain Ilek occupe une place atypique dans le paysage énergétique français. Aux côtés par exemple d'Enercoop, il figure parmi les principaux fournisseurs alternatifs français positionnés sur l'énergie renouvelable avec plus de 140.000 clients dans l'Hexagone (105.000 pour l'électricité, 35.000 pour le gaz). La société, qui a réalisé 170 millions d'euros en chiffre d'affaires l'an passé et qui frôle les 200 collaborateurs, a mieux amorti la flambée des prix d'approvisionnement que certains fournisseurs alternatifs grâce des contrats signés sur deux à trois ans avec 45 producteurs français d'électricité et de gaz vert (éolien, hydroélectricité, solaire, méthaniseur).

Ilek compte plus de 140.000 clients en France (Crédits: Frédéric Scheiber).

Le fournisseur avait quand même dû suspendre les souscriptions pendant quelques mois cet hiver face à l'envolée des prix et achète aussi depuis l'an dernier de l'énergie issue des centrales nucléaires. « L'ambition d'Ilek est de mettre à disposition une énergie renouvelable pour tous avec une offre verte qui reste compétitive. Nous ne souhaitons pas que nos clients paient des prix d'énergie exorbitants. Aujourd'hui, nous avons besoin du mécanisme de l'Arenh (accès régulé à l'énergie nucléaire historique) pour maintenir ce prix compétitif », expliquait fin 2022 le cofondateur du fournisseur.

Ilek veut produire 30% de l'électricité vendue

La jeune société est en train de passer une nouvelle étape en devenant actionnaire et coproducteur de centrales solaires. Ilek a signé fin 2021 un partenariat avec le producteur indépendant d'énergies renouvelables Solvéo et l'agence régionale énergie-climat (Arec) pour installer de petites centrales photovoltaïques sur d'anciennes carrières ou des terrains laissés à l'abandon. Chaque unité de production photovoltaïque au sol sera déployée sur des surfaces comprises entre 3.500 et 5.000 m2 (équivalent à la surface d'un terrain de football) et avec une puissance inférieure à 250 kWc.

Champ solaire dans le Lauragais (Crédits : Ilek).

« Il s'agit à chaque fois de petites puissances mais l'idée est de massifier ce concept avec entre 20 et 30 projets de ce type vont sortir de terre dans les années à venir. Les centrales verront le jour par exemple sur d'anciennes décharges, des parcelles qui ne peuvent être utilisées pour des activités agricoles, qu'il faut dépolluer ou qui ne sont pas assez grandes pour accueillir un projet renouvelable classique », décrit Rémy Companyo. Une première centrale a vu le jour au printemps 2022 dans une ancienne carrière de l'Est toulousain dans la commune de Belesta-en-Lauragais. Un autre projet, dans le Gers, sur la commune de Lupiac doit être inauguré à la rentrée. La centrale disposera d'une capacité de 249 kWc, soit de quoi alimenter 70 foyers. « Ilek a l'ambition de produire et d'être actionnaire de 30% de l'électricité qu'elle vend en 2025 », annonce le dirigeant.

Inquiétude sur les tarifs du gaz pour cet hiver

Côté gaz, Ilek va devoir faire face à la fin du bouclier tarifaire avec l'arrêt du du tarif réglementé de vente du gaz depuis le 1er juillet. « Les clients ne voient pas encore l'impact parce qu'on ne consomme pas de gaz en été et que le prix est bas. Mais cet hiver, il y a une inconnue sur la situation économique et géopolitique et les prix pourraient flamber. L'État se désengage d'un soutien et donc les clients doivent être vigilants », note le chef d'entreprise.

Ilek se situe pour le moment à 9,44 centimes le kilowattheure pour le chauffage (contre 8,19 centimes pour le prix repère lancé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE)), avec des tarifs un peu plus élevés qu'un acteur historique comme Engie. « Le tarif de référence, c'est le prix marché de gros de la molécule et ensuite les fournisseurs montent une grille tarifaire. Le surcoût n'est pas énorme pour avoir accès à un service client de qualité et soutenir les producteurs d'énergie renouvelable », poursuit-il.

(Crédits : Frédéric Scheiber)

Côté électricité, là aussi un surcoût est à prévoir. Mais Ilek estime que ses clients pourraient l'absorber grâce à des mesures d'économies d'énergie. Dans cette optique, le fournisseur toulousain développe une offre de services pour aider ses clients à réduire la facture. Outre la diffusion d'éco gestes, Ilek veut proposer de connecter un capteur complémentaire sur les compteurs Linky pour permettre aux clients d'analyser et de décomposer leur consommation. Enfin, la société veut créer des passerelles avec des experts de la rénovation de logement.

La société, qui a réalisé 170 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, frôle désormais les 200 collaborateurs et prévoit 17 embauches d'ici la fin de l'année.

