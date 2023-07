Spatial : Satys s'arme d'une nouvelle salle de peinture pour les pièces des satellites d'Airbus

Après l'inauguration en mars dernier d'une sixième salle de peinture à Toulouse destinée à accompagner le rebond d'ATR, Satys Aerospace franchit un nouveau cap. Le leader mondial de la peinture d'avions neufs, qui projette sur son site implanté à proximité des sites d'Airbus à Blagnac de peindre entre 200 et 230 avions chaque année à l'horizon 2025, étend son activité au spatial.

Une salle adaptée aux besoins du spatial

Le groupe a investi un million d'euros pour se doter à Toulouse d'une salle dédiée à la peinture de pièces de satellites. Ce site assurera la peinture des radiateurs déployables du programme OneSat d'Airbus Defence and Space. Ce dernier correspond à la dernière génération de satellites à charge utile numérique entièrement flexibles et reconfigurables une fois dans l'espace et qui seront envoyés en orbite géostationnaire.

« La peinture des radiateurs déployables de satellites obéit à un cahier des charges particulièrement exigeant. Les revêtements utilisés ont des propriétés thermo-optiques liées à l'émissivité infrarouge. Ils doivent faciliter l'absorption de la lumière solaire et la dispersion de chaleur », explique Philippe Didier, le responsable de cette nouvelle activité.

Satys a investi un million d'euros pour se doter d'une salle de peinture pour les pièces de satellites (Crédits : Satys).

Le niveau d'exigence spécifique de la peinture d'applications spatiales a conduit Satys Aerospace à qualifier le personnel - peintres, logisticiens et contrôleurs - affecté à cette unité. La salle est, quant à elle, équipée d'un sas permettant d'éviter tout risque de contamination lors du déballage et de l'emballage des éléments mis en peinture.

« Nous sommes très fiers de la coopération réussie entre Airbus et Satys. Techniquement, le métier de la peinture est très spécifique et malgré notre large expérience dans l'aéronautique, nous avons beaucoup appris avec ce nouveau marché des applications spatiales à travers les critères de qualité élevés qu'il requiert », a signifié Gregory Mayeur, directeur général de Satys Aerospace lors de l'inauguration.

Toulouse, centre névralgique du NewSpace

Le groupe espère nouer à terme des partenariats avec d'autres industriels du spatial. Avec l'essor du NewSpace, Toulouse devient une place forte de la production en série de satellites pour alimenter les futures constellations : U-Space développe son usine pour fabriquer un satellite par jour et E-Space compte construire un site industriel de 20.000 m2 pour atteindre un rythme de fabrication d'une centaine de satellites par mois d'ici début 2026 avec à terme une production mensuelle de milliers de satellites.

Le spatial représente un levier de diversification pour Satys, ce dernier ayant vu son chiffre d'affaires chuter de 155 millions d'euros en 2019 à 110 attendu en 2021 à cause de l'effondrement du trafic aérien. Le groupe, qui emploie plus de 2.200 salariés à travers le monde, est remonté à 160 millions d'euros l'an passé.

Portée par la reprise du secteur aéronautique, l'entreprise compte en parallèle diminuer de 20 % la consommation énergétique de tous ses sites industriels d'ici 2025. Positionné sur des activités très gourmandes en électricité et en gaz, le sous-traitant aéronautique a signé un partenariat fin 2022 avec la région Occitanie pour atténuer la flambée des coûts de l'énergie. Le groupe prévoit d'investir 10 à 15 millions d'euros sur l'ensemble de ses sites via notamment l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings, le remplacement de chaudières ou des systèmes de récupération de chaleur.