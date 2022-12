Aéronautique : Satys veut baisser sa consommation d’énergie de 20 % d’ici 2025

L'industrie aéronautique se relève à peine de la crise sanitaire qu'elle s'est lancée dans une spectaculaire remontée des cadences et elle doit désormais affronter l'inflation et la flambée des coûts de l'énergie.

« Pendant le Covid, le contexte était extrêmement anxiogène. Aujourd'hui, nous avons la chance de bénéficier à plein de la reprise d'activité du secteur mais nous sommes désormais confrontés à des coûts énergétiques qui explosent. Notre facture d'énergie est de plusieurs millions d'euros par an dans le monde. Satys consomme des dizaines de milliers de mégawattheures chaque année. Il faut dire que nos deux activités, la peinture d'avion et le traitement de surface, sont par nature très énergivores : il faut chauffer les usines, les bains de traitement de surface, les salles de peinture et ventiler ces pièces », décrit Grégory Mayeur, le directeur général du groupe Satys Aerospace.

Leader mondial de la peinture d'avions neufs, le Toulousain Satys emploie plus de 2.200 salariés dans le monde et compte voir son chiffre d'affaires remonter à 159 millions d'euros pour l'année 2022. Le sous-traitant aéronautique a annoncé le 8 décembre lors du salon Energaïa un partenariat avec l'Agence régionale énergie climat (AREC), le bras armé de la région Occitanie en matière d'accompagnement des territoires et des entreprises régionales sur la transition énergétique, avec l'ambition de diminuer de 20 % de la consommation énergétique de tous les sites industriels du groupe d'ici 2025.

« C'est un mécanisme en trois phases. L'Arec apporte au travers de travers de la société Greenflex (spécialisée dans l'accompagnement de la transition environnementale des entreprises) une expertise technique pour évaluer nos consommations énergétiques actuelles et les déperditions. Deuxième étape, des recommandations seront émises sur des solutions techniques de sobriété. La troisième étape du dispositif, c'est un dispositif de financement par l'organisme Fitteo. Cela va nous permettre d'accélérer notre plan de transition énergétique », salue Grégory Mayeur.

Photovoltaïque, récupération de chaleur, LED

Les investissements seront consacrés dans un premier temps au siège social de Satys Aerospace près de Toulouse qui abrite plusieurs salles de peinture ainsi que sur le site de traitement de surface de Cornebarrieu avant d'être dupliqués à l'ensemble des implantations du groupe en France et à l'étranger.

« Quand on parle de décarbonation du secteur, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des avions consommant moins de kérosène, il faut que toute la supply chain aéronautique émette moins de CO2 et consomme moins. Nous envisageons de consommer mieux c'est à dire en utilisant des énergies plus vertes, plus durables avec par exemple l'installation d'ombrières sur les parkings qui permettront d'assurer une autoconsommation énergétique mais aussi des solutions de récupération de chaleur, puisque nous sommes positionnés sur des activités qui dégagent justement de la chaleur », décrit Grégory Mayeur.

Parmi les autres solutions déjà à l'étude figurent le remplacement de chaudières au profit d'équipements plus économes en énergie ou encore la mise en place d'éclairages LED.

