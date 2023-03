Aéronautique : Satys s'arme d'une sixième salle de peinture à Toulouse pour la remontée des cadences

Satys franchit un nouveau cap. Leader mondial de la peinture d'avions neufs, le groupe toulousain a investi 11 millions d'euros pour s'équiper d'une sixième salle de peinture à Toulouse.

« Cette nouvelle salle va nous aider à réduire les cycles d'opérations face à la reprise très forte des cadences. Nous allons y peindre une trentaine d'avions dès cette année et monter progressivement pour atteindre 50 avions par an à pleine capacité en 2025 avec des équipes en 3x8 et le recrutement de vingt collaborateurs supplémentaires », fait savoir Grégory Mayeur, le directeur général du groupe Satys Aerospace.

Désormais, Satys dispose sur son site implanté à proximité des sites d'Airbus à Blagnac de trois salles dédiées aux avions long-courrier et de trois salles pour les monocouloirs où seront peints entre 200 et 230 avions chaque année à l'horizon 2025.

Accompagner le rebond d'ATR

La nouvelle salle, dotée d'une superficie de 2.000 m2 et de 18 mètres de hauteur sera consacrée majoritairement aux ATR qui connaissent un rebond après le trou d'air durant la crise sanitaire. « ATR, leader de l'aviation régionale, a construit 1.800 avions depuis sa création et nous anticipons une forte demande mondiale d'environ 2.500 turbopropulseurs neufs dans les vingt prochaines années », a rappelé Nathalie Tarnaud Laude, CEO d'ATR.

Satys envisage aussi de peindre dans sa sixième salle des avions monocouloirs d'Airbus (A319 et A320). Le constructeur européen a annoncé des remontées de cadences spectaculaires en visant 65 appareils de la famille A320 produits par mois dès fin 2024 et 75 avions en 2026. La reprise du trafic aérien mondial, y compris sur les liaisons long-courriers, conduit également l'avionneur à « mener une étude de faisabilité avec les fournisseurs pour cibler une production mensuelle de neuf A350 à la fin 2025 », un tiers de plus qu'à l'heure actuelle. De même, il entend faire passer sa cadence mensuelle actuelle de trois A330 par mois actuellement à quatre en 2024.

Faire baisser la facture énergétique

Satys, qui emploie plus de 2.200 salariés à travers le monde, a vu son chiffre d'affaires remonter à 160 millions d'euros pour l'année 2022. Portée par la reprise du secteur aéronautique, l'entreprise compte en parallèle diminuer de 20 % de la consommation énergétique de tous ses sites industriels d'ici 2025. Positionné sur des activités très gourmandes en électricité et en gaz, le sous-traitant aéronautique a signé un partenariat fin 2022 avec la région Occitanie pour atténuer la flambée des coûts de l'énergie. Le groupe prévoit d'investir 10 à 15 millions d'euros sur l'ensemble de ses sites via notamment l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings, le remplacement de chaudières ou des systèmes de récupération de chaleur.

