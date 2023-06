Tourisme spatial : les contours du mariage industriel entre Zephalto et ST Composites

Le tourisme spatial (ou stratosphérique, pour les initiés) à la française n'a jamais semblé aussi proche. « Nous abordons la phase de tests stratosphériques. Nous allons avoir avant la fin de cette année les premiers vols tests avec les pilotes d'essais », confie Vincent Farres d'Astiès, le fondateur et CEO de Zephalto.

Si son calendrier est respecté, l'entreprise espère ainsi lancer l'exploitation commerciale de son offre de tourisme stratosphérique à 25 kilomètres d'altitude autour de la fin 2024, service pour lequel la demande est déjà au rendez-vous. « Nous avons déjà des réservations fermes et un total de 500 personnes pré-inscrites pour participer à un vol », précise l'entrepreneur qui table sur une soixante de voyages à l'année en rythme de croisière.

Pour ce faire, après s'être associé au CNES pour bénéficier de son expérience sur les ballons stratosphériques, l'entrepreneur vient d'officialiser un autre partenaire hautement stratégique avec la société toulousaine ST Composites. « L'entreprise va être le fournisseur de notre capsule en composite qui transportera nos voyageurs », fait savoir Vincent Farres d'Astiès, conforté dans son choix par le fait que son nouveau partenaire travaille déjà pour les plus grands noms de l'industrie aéronautique.

« Nous allons concevoir et produire pour Zephalto la fameuse capsule, tout d'abord de leur vol inaugural, et puis d'autres (...) Les capacités techniques et industrielles actuelles de ST Composites nous permettent d'accompagner cet acteur du tourisme spatial et de fabriquer en interne cet élément clé de son projet », confirme Stéphane Trento, le PDG de ST Composites.

Zephalto va bénéficier d'un composite végétal

Les prémices de cette collaboration, dont les contours économiques restent confidentiels, ne remontent pas à si loin. La première rencontre entre Stéphane Trento et Vincent Farres d'Astiès date de l'été 2022, quand les deux hommes se sont rencontrés à l'inauguration des nouveaux locaux de Zephalto du côté d'Escalquens (Haute-Garonne). Si aujourd'hui Zephalto cherche de nouveaux locaux, l'entreprise - qui emploie 25 salariés dont les deux tiers à Toulouse - souhaite rester solidement ancrée en région toulousaine pour préserver sa proximité géographique avec ses partenaires clés comme le Cnes et surtout ST Composites, installée à Labège (Haute-Garonne).

Quant à ce dernier, qui compte actionner un plan de recrutements pour créer 40 postes alors qu'il emploie actuellement qu'une trentaine de personnes, il prévoit d'avoir une équipe totalement dédiée en interne au projet Zéphalto, « après le salon du Bourget », précise Stéphane Trento. En rythme de croisière, cette cellule pourrait compter jusqu'à une dizaine de salariés pour répondre au « cahier des charges très exigeant » établi par Zephalto.

Déjà fournisseur pour l'industrie spatiale, ST Composites perçoit cette nouvelle collaboration comme une opportunité et compte en faire une vitrine de son savoir-faire tout particulièrement dans l'aménagement intérieur de la capsule qui transportera les touristes spatiaux.

« Nous sommes déjà omniprésents sur l'aménagement cabine des avions et j'ambitionne pour le projet de Zephalto de proposer un aménagement totalement à base d'un composite éco-responsable, composé de matières végétales. L'avion vert, ce ne sera pas que du carburant de synthèse, mais aussi des matériaux responsables sur le plan environnemental. Mais aujourd'hui, l'industrie aéronautique n'est pas encore prête à tendre vers cela pour l'aménagement de ses avions dans le souci de répondre à ses standards. L'idée est ainsi de mettre en production des niches technologiques en avance de phase », commente le PDG de ST Composites.

Cela fait plusieurs années désormais que sa société investit des sommes importantes dans l'espoir de trouver des alternatives au composite issu de matières premières de l'industrie pétrochimique. Le contrat avec Zephalto est donc l'occasion pour ST Composites de démontrer la qualité et la pertinence de son composite nouvelle génération développée en interne. De plus, le nouvel acteur du tourisme spatial promet, depuis son arrivée sur le marché, une expérience avec un impact carbone très faible afin d'anticiper le reproche de faire un énième service ultra polluant. Sur son site internet, Zephalto avance que son voyage de six heures, dont trois heures dans la stratosphère, générera 26,6 kgs de CO2 par passager, soit « aussi peu que pour la production d'un jean » selon l'entreprise.

Une vitrine aussi pour le virage dans le luxe de ST Composites

Mais ce billet vert pour la stratosphère aura un coût. Pour être transporté aux portes de l'espace, chaque astronaute en herbe devra alors débourser aux alentours de 120.000 euros. À ce prix, ST Composites souhaite apporter une touche luxueuse à l'aménagement de la future cabine de Zephalto, « telle que le confort d'un jet privé », projette Stéphane Trento.

Pour aller plus loin, le partenariat commercial et industriel entre les deux entités prévoit de faire entrer dans la danse ST Luxury, l'autre société de Stéphane Trento fondée suite à la crise sanitaire pour diversifier ses activités. Avec celle-ci, l'entrepreneur toulousain souhaite proposer une gamme de maroquinerie de luxe éco-responsable reprenant les codes de l'industrie aéronautique.

Stéphane Trento rêve d'un Louis Vuitton à la toulousaine (Crédits : Rémi Benoit).

« Notre premier modèle et produit, la valise SToo1 sera la première valise du tourisme spatial. Connectée, traçable et bardée d'autres technologies, elle accompagnera les touristes de Zephalto dans l'espace. À l'image de ce que nous voulons faire pour la capsule, elle est aussi éco-responsable. En plus d'un composite végétal, notre toile est composée à 70% de fibres de maïs et 30% de plastique recyclé et nous nous refusons à utiliser du cuir synthétique », présente Stéphane Trento.

Tout juste rentré du plus grand salon européen du jet privé qui vient de se tenir à Genève (Suisse), le dirigeant toulousain a reçu énormément de marques d'intérêts pour sa nouvelle entreprise et s'attend à dépasser ses prévisions de chiffre d'affaires, lui qui a pourtant déjà programmé 20 recrutements en 2023 pour ST Luxury.

C'est une renaissance pour ce chef d'entreprise expérimenté qui est tombé en-dessous des deux millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, au plus fort de la crise sanitaire. À l'époque, ST Composites réalisait alors 95% de son chiffre d'affaires grâce à l'industrie aéronautique civile et militaire. Au 31 décembre 2022, nous pouvons dire que cette part est tombée à 75%, hors Zéphalto. « En plus du luxe comme fournisseur de ST Luxury, nous avons noué des contrats de diversification sur le marché des drones, des robots ou pour des corps de machine pour l'industrie », détaille Stéphane Trento. D'autres marchés pourraient suivre et le PDG table donc sur 4,5 millions de chiffre d'affaires en 2023 rien que pour ST Composites. « À terme, si nous continuons dans cette dynamique, nous atteindrons le 50 % d'aéronautique dans notre chiffre d'affaires », se félicite-t-il.

Replay de la séquence « Le Tourisme spatial aux portes de l'espace : utile ? réaliste ? complètement fou ? », du Space Forum, organisé par La Tribune le 11 mai dernier, avec notamment la participation de Zephalto.