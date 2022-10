Ryanair ouvre un nombre record de destinations au départ de Toulouse cet hiver

Ryanair espère avoir tourné la page de la Covid. La compagnie low-cost irlandaise qui a ouvert une base aérienne à Toulouse en septembre 2019 avait dû la refermer un an plus tard à cause de l'effondrement du trafic durant la crise sanitaire avant de la reprendre avec un programme réduit depuis mars 2021. L'hiver 2022 signera un retour à la normale pour Ryanair qui dispose à nouveau d'une flotte de deux appareils (Boeing 737) basés dans la Ville rose.

Lire aussiRyanair rouvre sa base à Toulouse mais réduit la voilure

Plus d'un million de passagers

« Nous annonçons notre plus grand programme hiver jamais réalisé depuis Toulouse avec 23 destinations dont sept nouvelles lignes », a présenté Dara Brady, directeur marketing et digital de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Les sept nouvelles

liaisons sont Birmingham, Cracovie, Luxembourg, Rabat, Rome, Tenerife et Venise.

« Avant la pandémie, Ryanair avait fait voyagé environ 850.000 passagers en 2019 depuis Toulouse. Nous devrions atteindre 1,2 million de voyageurs en 2023, soit 400.000 de plus », se félicite Dara Brady. Depuis l'ouverture de la base, Ryanair est devenue la troisième compagnie de l'aéroport Toulouse-Blagnac après Air France et Easyjet. Ses liaisons vers le Maroc et le Royaume-Uni sont particulièrement plébiscitées au départ de la Ville rose.

60 emplois directs sur la base

Avec le retour d'un deuxième avion, l'effectif de la base aérienne remonte à 60 emplois directs. « C'est un succès d'avoir un deuxième avion. Avec Ryanair, nous sommes en train de consolider les emplois régionaux », souligne Bruno Balerdi, directeur commercial de l'aéroport Toulouse-Blagnac.

Lire aussiPourquoi l'aéroport de Toulouse-Blagnac va faire l'objet d'un nouveau pacte autour de son avenir

Cinquième aéroport Français, ATB espère retrouver plus de 6,5 millions de passagers en 2022 (contre seulement 3,8 millions en 2021 et 9 millions avant le Covid en 2019), comme l'indiquait le président du directoire Philippe Crébassa dans une récente interview à La Tribune.

Ryanair partage cet optimisme au vu de la reprise du trafic mais s'alarme des grèves des contrôleurs aériens français à l'image du mouvement social du 16 septembre dernier. La compagnie low-cost irlandaise aimerait que les grèves n'impactent pas les liaisons survolant l'espace aérien français. « C'est vraiment un problème pour nous car ces mouvements sociaux ont une incidence non seulement sur les voyageurs en France mais aussi sur les passagers sur une ligne comme Dublin-Madrid où il faut survoler l'espace aérien français », regrette Dara Brady qui a tenu à ajouter que la compagnie low-cost vient de signer un accord de revalorisation des salaires de ses équipages.

Lire aussi« L'aéroport de Toulouse est toujours en convalescence mais nous percevons une véritable reprise » (Philippe Crébassa)