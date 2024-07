La French Tech Toulouse a une nouvelle présidente et signe un semestre encourageant sur les levées de fonds

La passation de pouvoir a été discrète et pourtant elle a bien eu lieu. La French Tech Toulouse a opté pour un changement de présidence, annoncé à l'occasion de son Summer Tech Day, son grand raout annuel organisé à Toulouse dédié à l'innovation. Présidente depuis cinq ans de l'association des entreprises innovantes, Sandrine Jullien-Rouquié a ainsi passé le flambeau à Salomé Géraud, entrepreneuse à impact à la tête de l'enseigne Drive Tout Nu.

Officiellement, la passation a eu lieu le 20 juin à l'occasion d'une assemblée générale de l'association. Mais en coulisses, depuis plusieurs semaines, Sandrine Jullien-Rouquié ne cachait pas sa volonté de passer à autre chose. L'entrepreneuse souhaite notamment se recentrer sur le développement de sa société Ludilabel. Spécialisée dans l'édition et la production d'étiquettes personnalisées lavables et réutilisables pour le monde scolaire, la PME toulousaine connaît une belle croissance. Elle s'est ouverte à une clientèle professionnelle pour développer une gamme de goodies personnalisés et vient de déménager pour absorber au mieux ce gain d'activité.

Lire aussiStartup : le carton des étiquettes autocollantes de Ludilabel

« Ces cinq années passées à la présidence de La French Tech Toulouse ont été riches. Riches en rencontres, en échanges (...) À Toulouse, en Occitanie, nous avons définitivement un territoire innovant incroyable, établi sur un terreau fertile, irrigué par toutes les structures dynamiques de notre écosystème. La French Tech, je l'ai quasiment découverte à l'automne 2016, sur le perron de Matignon lors de la soirée de remise pour Ludilabel du Pass French Tech, prédécesseur du programme Next40/FT 120 », réagit la désormais ancienne présidente de l'association.

À la tête d'une société en hyper croissance

L'entrepreneuse a également fait le choix de ne pas siéger au sein du nouveau board, renouvelé en partie à l'occasion de la dernière AG. Elle laisse ainsi toute la place à Salomé Géraud pour apposer sa patte sur le fonctionnement de l'antenne toulousaine, réputée comme l'une des plus dynamiques au sein du réseau French Tech.

L'Occitanie est la première région hors Ile-de-France en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Nous aurons à ce titre à cœur de poursuivre le travail engagé par l'équipe précédente, au service du développement et de la croissance de toutes les startups, scales-ups et entreprises toulousaines et occitanes », déclare la nouvelle présidente de la French Tech Toulouse.

Elle est devenue un nom qui compte dans la sphère économique toulousaine et régionale. Cofondatrice avec son mari de l'enseigne Drive Tout Nu, elle a mis en place une offre de drive alimentaire et produits ménagers bio, sans déchet et locale. Portée par une hyper-croissance, la startup vient d'ouvrir le premier supermarché de France zéro déchet dans la périphérie toulousaine.

Lire aussiLe Drive Tout Nu ouvre son premier supermarché zéro déchet à Toulouse

14 levées de fonds en six mois

Ce changement de présidence a lieu alors que la French Tech Toulouse vient de signer un premier semestre de l'année 2024 encourageant sur les levées de fonds. Malgré une baisse globale du nombre de tours de table en France, entre une conjoncture peu favorable et des investisseurs plus exigeants, les startups de Toulouse ont levé 118,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, pour un total de 14 opérations. Parmi elles, trois sont supérieures à 10 millions d'euros, à savoir OneStock, Infinite Orbits et Isybuy.

Lire aussiSpatial : Infinite Orbits lève 12 millions pour s'imposer sur les services en orbite

Lire aussiLe Toulousain iSIBUY, qui se présente comme un maillon fort des ETI, lève 10 millions d'euros

Lire aussiQui est OneStock, cette entreprise toulousaine qui vient de lever 72 millions de dollars ?

« Malgré un début d'année plutôt ralenti, nous sommes ravis de voir que le premier semestre présente des résultats intéressants, à l'image de 2023. Nous sommes impatients de voir si cette tendance se confirme bel et bien sur le deuxième semestre », explique Frédérick Roques, le vice-président Finance de la French Tech Toulouse et CFO de Genoskin.

En 2023, la French Tech Toulouse était parvenue à réunir 220 millions d'euros, contre plus de 353 l'année précédente.