Le Drive Tout Nu ouvre son premier supermarché zéro déchet à Toulouse

La devanture est fraîchement installée. Les rayons de la surface de vente sont remplis et n'attendent plus que leurs premiers clients. Fruits, légumes, boucherie, fromagerie, épicerie sèche, vins, céréales, plats préparés, produits ménagers et d'hygiène... Les centaines de références de ce nouveau supermarché de 400 mètres carrés à Labège ont toutes la particularité d'être conditionnées dans des bocaux en verre ou dans un contenant en carton recyclable. La promesse de ce « Super Tout Nu » est d'être ainsi le premier supermarché de France zéro déchet.

« Plus de 90% de nos références sont proposées dans des bocaux en verre. À terme, nous espérons que cela deviendra la normalité de la consommation de demain », projette Salomé Géraud, la co-dirigeante de l'enseigne toulousaine, avec son mari Pierre.

Le duo propose - dans ses bocaux en verre - des références qui proviennent pour 60% d'entre elles d'un rayon de 100 kilomètres autour du point de vente, avec en plus la promesse d'être bio ou très qualitatives. Pour favoriser la future rétention de ses clients, les entrepreneurs ont notamment prévu un bon d'achat de 10 centimes dans leur « Super Tout Nu » pour chaque bocal rapporté par leurs clients. Une manière d'encourager la consommation d'aliments bio, réputés plus chers que la moyenne.

Le Drive Tout Nu, avec ses bocaux en verre, veut développer la consommation responsable (Crédits : Rémi Benoit).

« En ce qui concerne les prix, nous sommes sur le même positionnement qu'un magasin bio de qualité. Mais avec notre politique du zéro emballage, nous sommes moins cher. Nous voulons sortir de l'idée que la consommation du bio n'est réservée qu'à une partie de la population », observe l'entrepreneuse.

L'ouverture du supermarché zéro déchet est fixée au « début du mois d'avril », dans l'attente de certaines finitions techniques et organisationnelles. Ce qui n'a pas empêché Olivia Grégoire, la ministre chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, de se rendre à Toulouse, mardi 26 mars, pour inaugurer le supermarché.

« Il y a ici le ferment d'une grande réussite à venir. Nous sommes au coeur de la consommation locale et raisonnée. Vous démontrez que ce n'est pas une pratique occasionnelle, avec des prix raisonnables et accessibles », loue Olivier Grégoire.

Olivia Grégoire, ministre chargée notamment de la Consommation, souhaite voir émerger d'autres supermarchés zéro déchet en France (Crédits : Rémi Benoit).

Une croissance de près de 60% en 2023

Pour lancer leur Super Tout Nu, Pierre et Salomé Géraud s'appuient effectivement sur des bases solides. « C'est la continuité de notre aventure entamée en 2018 », résume l'entrepreneuse. Le duo a fondé Le Drive Tout Nu, avec la promesse de faire adopter en masse la consommation d'aliments bio et locaux, le tout sans déchets. Les deux entrepreneurs ont, depuis, fait émerger quatre drives sur Toulouse et sa région, deux points relais, ainsi qu'un drive à Bordeaux et à Lille.

« Le Drive Tout Nu aujourd'hui, c'est 12.000 clients uniques et environ 250 commandes par drive chaque semaine, avec un panier moyen d'environ 70 euros. Chaque mois, la rétention clients s'améliore et notre acquisition clients est en forte hausse », liste Salomé Géraud qui veut désormais toucher 91% du marché des courses avec ce supermarché, contre seulement 8% avec le drive et 1% la livraison à domicile.

Après avoir investi « plusieurs centaines de milliers d'euros » pour voir éclore ce supermarché à proximité immédiate du centre commercial de Labège, Le Drive Tout Nu s'attend à récolter deux millions d'euros de chiffre d'affaires dès la première année d'exploitation. À titre de comparaison, un drive mature rapporte en moyenne à la startup toulousaine 850.000 euros. Cette ouverture se présente donc comme un important relais de croissance à venir pour l'entreprise qui emploie actuellement 50 salariés.

Six personnes au quotidien géreront le Super Tout Nu à Toulouse (Crédits : Rémi Benoit).

« Nous avons bouclé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros et une croissance de 59% par rapport à 2022 », précise Pierre Géraud.

Une telle performance peut s'apparenter à une véritable réussite dans un contexte où les ventes du bio reculent assez fortement en France. Selon l'Agence Bio, les ventes de produits sous label bio ont diminué de 4,6% en 2022 et le nombre d'adeptes du bio dans le pays dégringole, d'après cette même institution.

D'autres supermarchés à venir ?

En contre-courant de ce contexte peu propice, Le Drive Tout Nu a créé six emplois pour la partie supermarché, mais aussi deux pour la partie logistique. L'entreprise a profité de cette installation pour adosser un hub logistique de 400 mètres carrés à la surface de vente, alors qu'autrefois ce service ne comptait que 60 mètres carrés dans le secteur de Balma Gramont.

« Cette plateforme accueille l'unité de lavage des bocaux en verre, mais c'est aussi la zone de préparation, d'aliquotage de nos articles, pour tous nos drives toulousains, avant expédition. Nous étions trop à l'étroit dans notre ancienne base », fait savoir son associée.

Toutes les portions pour les drives toulousains seront préparées dans un local situé à l'arrière du supermarché (Crédits : Rémi Benoit).

Si la clientèle est au rendez-vous, Le Super Tout Nu pourrait débarquer à terme à Lille et à Bordeaux, dans un premier temps, toujours avec le modèle que ce supermarché puisse servir de base logistique aux drives locaux.

Mais l'année 2024 sera avant tout une année d'intégration et de stabilisation pour l'entreprise toulousaine en très forte croissance. Elle vient de lever plus de 1,3 million d'euros, en grande partie auprès de sa communauté et des clients, après avoir bouclé un tour de table de 5 millions d'euros en 2022 et 500.000 euros en 2020, auprès de fonds d'investissements.

