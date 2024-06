Qui est OneStock, cette entreprise toulousaine qui vient de lever 72 millions de dollars ?

L'annonce est passée inaperçue, ou presque, et pourtant elle n'est pas neutre pour l'écosystème toulousain. L'entreprise OneStock, basée dans la Ville, vient de lever 72 millions de dollars. Ce tour de table s'inscrit dans les opérations financières majeures de ces dernières années, avec celles notamment d'Exotrail (54 millions d'euros levés en 2023), i-Run (100 millions d'euros en 2022), ou encore le franco-américain Loft Orbital (140 millions d'euros en fin d'année 2022).

Pour mener à bien cette opération, OneStock s'est rapprochée du fonds d'investissement Summit Partners, qui vient ainsi en lieu et place de l'ancien actionnaire majoritaire de la société. Il s'agit de la seconde levée de fonds de la société, après celle de 2021 et dont le montant n'a jamais été communiqué. « Quelques business angels, avec nous depuis nos débuts, continuent à nous accompagner », précise Romulus Grigoras, le CEO et cofondateur de l'entreprise toulousaine.

De nouveaux marchés en ligne de mire

Pour obtenir un tel soutien, OneStock, fondée en 2015, est avant tout un éditeur de logiciel, spécialisé dans l'Order management system (OMS). Autrement dit, un logiciel pour la saisie et la gestion des commandes clients, commercialisé sous forme d'abonnement par l'entreprise toulousaine. Si elle ne souhaite pas partager son chiffre d'affaires, en revanche la société tech souligne que ses revenus récurrents ont été « multipliés par 2,5 depuis 2021 », dans un communiqué du 21 mai.

« C'est un logiciel à destination des entreprises qui font du commerce connecté, au travers de ventes en points relais, de click and collect, de retrait de commande directement en magasin, etc. Avec notre logiciel, nous orchestrons les commandes et unifions les stocks, dans le cadre d'une stratégie de vente omnicanale », décrit Romulus Grigoras.

En près de 10 ans d'existence, One Stock est parvenue à se faire un nom au point d'organiser aujourd'hui une masse de flux logistiques correspondant à 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuels dans les caisses de ses clients. « Notre rôle est de maximiser la visibilité sur les stocks pour le client, maximiser la rentabilité pour les retailers et minimiser le nombre de colis », ajoute l'entrepreneur, chercheur de formation. À ce jour, une centaine de marques et enseignes ont adhéré à la solution de la société toulousaine, le tout dans un total de 25 pays différents. Des marques du groupe LVMH, Mano Mano, Intersport, Julien d'Orcel, Yves Rocher, Truffaut ou encore Jacadi sont ainsi des clients de OneStock.

Pour l'avenir, l'entreprise tech toulousaine compte se positionner sur des marchés croissants comme celui de la seconde main, très en vogue. La société en pleine croissance compte aussi s'entourer d'un réseau de partenaires pour s'insérer dans des verticales métiers où elle n'est pas encore présente ou très peu comme le bricolage et le secteur automobile.

Cap vers l'Amérique du Nord

Surtout, l'entreprise, qui compte 120 collaborateurs dont une centaine à Toulouse, compte sur son nouveau tour de table pour renforcer son empreinte internationale. Très présente en Europe jusqu'à présent avec des bureaux en Angleterre, Italie et en Allemagne, OneStock compte sur sa levée de fonds pour traverser l'Atlantique.

« En 2025, nous comptons nous installer sur le marché nord américain. Le commerce américain représente 1,3 fois le commerce européen tout entier. Nous comptons nous imposer face à nos concurrents américains », fait savoir le CEO Romulus Grigoras.

D'ici deux ans, OneStock compte doubler ses effectifs pour faire face à ses nouvelles ambitions.