Réindustrialisation : l'Occitanie se rêve en terre d'accueil de startups industrielles

Le sujet de la réindustrialisation a le vent en poupe, et ça, les élus locaux l'ont bien compris. Dès lors, des élus de l'Île-de-France ont récemment annoncé jeté leur dévolu sur l'industrie aéronautique, tandis que Châteauroux rêve d'attirer des gigafactories de batteries pour la mobilité électrique, et la région Grand Est va annoncer la création d'un incubateur de startups industrielles avec le soutien de la plateforme de financement toulousaine WiSEED.

Dans cette dynamique, la région Occitanie ne compte pas déroger à la règle. À l'occasion du dernier salon Vivatech (un événement du groupe Les Échos et Publicis), la collectivité a annoncé son intention d'augmenter son soutien en faveur des startups industrielles et des deep tech, ces entreprises qui portent des innovations de rupture.

« Notre ambition est de doubler le nombre d'entreprises innovantes qui naissent en Occitanie, d'ici la fin du mandat, autrement dit d'ici trois ans. Aujourd'hui, nous en créons une cinquantaine par an et l'objectif est de passer à 100 chaque année », a notamment fait savoir Jalil Benabdillah, le vice-président de la région Occitanie, chargé de l'économie, de la réindustrialisation, de l'emploi et de l'innovation.

En interne, les services de la collectivité, qui a aussi annoncé la création d'un plan « Intelligence Artificielle » d'une cinquantaine de millions d'euros lors du salon, mettent surtout en avant les enjeux de diversification de l'économie toulousaine et régionale, très tournée vers l'industrie aéronautique et le tourisme.

Pour ce faire, la région Occitanie va déployer un nouveau dispositif, « Startup industrie de demain », dont la mission sera d'accompagner des entreprises innovantes dans les secteurs de l'énergie, des mobilités durables, de la santé, de l'environnement ou encore de l'habitat. « Ce dispositif sera dédié à l'accompagnement sur le marché de projets d'innovation de rupture portés par des jeunes entreprises innovantes ou des deep tech », souligne la collectivité présidée par la socialiste Carole Delga.

Par ailleurs, la Région Occitanie, qui mise sur ses incubateurs partenaires pour identifier les projets adéquats, souhaite accompagner des startups âgées de moins de huit ans, qui portent une ou plusieurs innovations de rupture, et surtout des innovations « produites en collaboration avec des laboratoires d'Occitanie ».

Dans cette logique, le conseil régional du sud-ouest a déjà accompagné des jeunes entreprises qui cochent toutes les cases du profil demandé. Par exemple, elle a débloqué 4,5 millions d'euros pour la société Genvia, qui développe à Béziers une technologie d'électrolyseur afin de produire de l'hydrogène vert à bas coût. La structure a également débloqué près de 2 millions d'euros pour la jeune pousse toulousaine Ascendance qui développe un VTOL de quatre places depuis l'aérodrome de Muret. Autre exemple plus récent en date, le soutien de la Région Occitanie au projet industriel de la startup Ipsophene, qui va produire du paracétamol à Toulouse, avec un procédé décarboné 24 heures sur 24.

Afin de continuer à attirer des jeunes entreprises avec un tel potentiel industriel, la collectivité va débloquer, chaque année, à partir de juillet prochain, une enveloppe de deux à cinq millions d'euros. Une aubaine pour ce type de startups, bien que très consommateur de cash, leur nombre semble croître de manière continue.

« Selon un récent rapport de l'inspection générale des finances, nous avons un nombre croissant de startups qui se dirigent vers l'industrie. Les opportunités de marché sont de plus en plus réduites dans la Tech, contrairement à l'industrie malgré un certain nombre de difficultés auxquelles il faut faire face comme la recherche du foncier et le financement de ces usines », souligne le cabinet de Roland Lescure, ministre de l'Industrie.