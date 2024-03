Segula Technologies va gonfler fortement ses effectifs à Toulouse, entre besoins pour l'aéronautique et réindustrialisation

Après Liebherr Aerospace et SII Sud-Ouest, un nouvel acteur de la filière aéronautique vient d'annoncer un important plan de recrutement à Toulouse en ce début d'année 2024. La société de conseil en ingénierie Segula Technologies vient d'annoncer son intention de recruter « plus d'une centaine de personnes » pour son bureau de Colomiers (Haute-Garonne).

« La France est engagée dans une forte reprise économique depuis 2022, et particulièrement sur son industrie aéronautique. Cette dynamique a été encore plus marquée en 2023 et encore davantage en 2024. Les besoins en maintenance sont de nouveau là, tout comme sur la production et sur l'ingénierie pour préparer les futurs programmes », commente Sonia Fosse, la directrice de la planification des ressources humaines chez Segula Technologies.

Ainsi, son site de Colomiers, spécialisé sur la conception, le design, la préparation de projet et la R&D, est en recherche de profils tels que des chefs de projets, des ingénieurs calcul, des ingénieurs sur la mécanique et l'électronique, des data scientists et même des spécialistes de l'IoT (internet des objets).

C'est un véritable bond en avant que s'apprête à connaître cette implantation toulousaine (40 sites en France). Avant la crise sanitaire, le bureau toulousain comptait 95 collaborateurs, puis 100 au début de l'année 2023 et 160 au début de l'année 2024. Avec le plan de recrutement annoncé, Segula Technologies devrait donc prochainement avoisiner les 300 salariés dans la banlieue de la Ville rose.

L'automobile domine

Dans un passé récent, les collaborateurs de la société d'ingénierie ont accompagné un constructeur américain, pour un constructeur américain, sur les calculs de

pré-dimensionnement, des études 3D et la réalisation de plans des différentes

pièces du fuselage en matériaux composites et métalliques. « Cette partie du fuselage arrière est destinée à accueillir des bagages », commente la DRH.

En ce sens, Segula Technologies et ses équipes ont aussi des compétences techniques en interne. Par exemple, l'entreprise détache des salariés au sein d'ATR, sur leur chaîne d'assemblage finale à Toulouse, pour l'intégration cabine. De ce fait, le sous-traitant recherche aussi des profils techniques pour cette nouvelle année, comme des techniciens électriques, des ajusteurs-monteurs, des mécaniciens aéronautiques, des inspecteurs qualité et des intégrateurs cabine. Pourtant, l'activité de Segula est actuellement dominée par l'industrie automobile, avant l'aéronautique, et le podium est complété par le secteur des énergies.

« Un tiers de notre activité est apporté par nos clients habituels pour des projets classiques, un autre tiers par ces mêmes clients mais sur des projets nouveaux et un dernier tiers par des nouveaux entrants sur le territoire français », souligne Sonia Fosse.

L'entreprise, qui vise 2.000 recrutements sur toute la France en 2024 dont 1.000 jeunes, accompagne notamment Automotive Cells Company (ACC) dans la région des Hauts-de-France, qui tente de passer sur une production de masse pour ses batteries dédiées à la mobilité électrique. « Ces clients ont une logique d'aller assez vite donc avec eux et nos chefs de projet nous mettons en place une task force pour avancer efficacement », ajoute la DRH.

Afin de tenter de trouver satisfaction à ses nombreux besoins en ressources humaines, Segula Technologies prévoir d'organiser un job dating dans un restaurant de Cornebarrieu la journée du mardi 19 mars.