Aéronautique : avec son drone « éco-responsable », Ségula Technologies veut démontrer sa capacité d'innovation

Le marché du drone ne cesse d'attirer les regards, les esprits et donc de nouveaux acteurs. Au dernier Salon du Bourget, c'est le groupe d'ingénierie Ségula Technologies qui s'est joint à la partie en y dévoilant un drone « éco-responsable » selon l'entité. À contrario de Tidav, Delair ou H3 Dynamics, qui développent et commercialisent ces engins sans pilote à bord, le groupe d'ingénierie ne souhaite pas développer en série ce drone imaginé avec une envergure de deux mètres sur deux.

« Notre volonté est de développer un drone davantage dans un rôle de démonstrateur pour présenter notre capacité d'innovation à nos prospects et pourquoi pas séduire des nouveaux acteurs du marché du drone voire des VTOL », explique Mickaël Pagnier, le directeur de la division commerciale dédiée à l'aéronautique chez Ségula Technologies.

Pour l'instant, il n'est qu'une maquette fraîchement sortie d'un bureau d'études et le groupe mondial vise un premier vol en 2025. Au-delà du calendrier, c'est bien les technologies prévues pour le faire voler qui vont compter. « Avec ce projet particulièrement, nous avons vocation à démontrer notre capacité à dépasser des barrières technologiques », ajoute-t-il.

Réduire le bruit des drones

Segula Technologies compte ainsi doter son drone d'une autonomie de cinq heures en s'appuyant sur une pile à combustible à hydrogène liquide. « Le challenge sur ce point est donner un maximum d'autonomie et de puissance au drone dans un petit espace. Nos équipes vont donc travailler sur la compacité du système hydrogène sur lequel de nombreux acteurs de l'industrie aéronautique planchent déjà », commente Mickaël Pagnier. C'est notamment l'un des défis d'un consortium toulousain qui prépare un drone à hydrogène liquide pour traverser l'Atlantique. Les enjeux sont identiques dans les rangs de Destinus, qui veut commercialiser à terme un avion hypersonique à hydrogène liquide.

L'autre innovation phare de ce « concept-car » repose sur son système de quatre hélices toroïdales, ce type d'hélice qui se présente sour la forme d'une hélice avec trois anneaux qui s'entrecroisent. Selon le porteur du projet, ce système devrait permettre de transporter des charges significativement lourdes sans être encore capable de préciser une fourchette. « Nous menons actuellement un travail de R&D avec le conseil régional de PACA jusqu'où nous pouvons aller avec ces hélices », précise le directeur commercial. Des laboratoires mènent aussi des travaux sur l'apport de cette technologie dans l'industrie aéronautique et selon les premières constatations elle permettra de concevoir des drones beaucoup moins bruyants. Une aubaine dans l'optique d'une exploitation future des drones et des VTOL en milieu urbain. Cette technologie est notamment déjà utilisée dans la marine et a déjà fait ses preuves.

« L'expertise aérospatiale et technologique dont dispose le groupe lui permet de créer des passerelles entre différents secteurs pour exploiter de façon efficiente un panel d'innovations pour faire évoluer les appareils », précise l'entreprise.

Enfin, ce drone présenté comme éco-responsable le sera aussi par la matière qui compose sa coque : un matériau composite Nylon/Carbone recyclé provenant du démantèlement d'aéronefs. « C'est la solution la plus avancée en interne et un dépôt de brevet est en cours », souligne Mickaël Pagnier. Le recyclage de ce matériau apparaît lui aussi comme un défi de l'aéronautique de demain, étant utilisé de manière croissante dans l'industrie aéronautique et spatiale. Pour preuve, le pole de compétitivité de l'Aerospace Valley, aux côtés de Tarmac Aerosave, a récemment lancé un AMI dédié à l'économie circulaire dans la filière.