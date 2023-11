Automobile : le Toulousain Ethics Group s'invite dans le chantier des gigafactories du Nord

Avant l'été, le Taïwanais ProLogium a retenu la région de Dunkerque et le département du Nord-Pas-de-Calais pour construire sa future giga-factory de batteries solides dédiées aux voitures électriques. Un projet titanesque puisqu'il est question de 3.000 emplois directs et 5,2 milliards d'euros d'investissement (dont 1,5 de subventions). Cet acteur asiatique, qui doit lancer le chantier de sa très grande usine au second semestre 2024, a notamment fait appel au Toulousain Ethics Group, avec une fiche de mission bien précise.

Lire aussiBatteries électriques : pourquoi le Taïwanais ProLogium a préféré s'installer à Dunkerque plutôt qu'aux Etats-Unis

« Nous travaillons avec eux depuis plusieurs mois désormais. Nous préparons à leurs côtés leur implantation sur place et leur intégration dans la culture locale. Avant de réindustrialiser le pays, il faut avoir une vision stratégique, certainement projet par projet », commente Thierry Pedeloup, le président d'Ethics Group.

L'entreprise toulousaine, spécialisée dans le conseil visant la transformation managériale, soutient le porteur du projet en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de la concertation publique encadrée par la Commission nationale du débat public. Cette démarche, lancée fin septembre, est organisée avant tout à l'égard du territoire.

« Nous les aidons à vulgariser leur technologie et leur projet pour ce territoire. Nous organisons et animons des temps d'échanges et de débat, pour recueillir des avis, des commentaires voire des idées. L'idée est d'être à l'écoute du territoire et de l'embarquer dans le projet. Soit vous imposez le projet et cela créé des crispations, soit vous associez le territoire et les relations sont fluides », estime le dirigeant.

Le partenaire des grands projets industriels

Pour mener au mieux cette démarche, Ethics Group dispose désormais d'une équipe implantée dans le Nord, parmi ses 70 salariés. Actuellement, l'entreprise cherche à recruter une vingtaine de personnes dont des commerciaux, des chefs de projet de concertation ou encore des chargés de relations avec les collectivités. Si la PME toulousaine cherche à renforcer ses équipes à Toulouse et Bordeaux, elle tente aussi de recruter à Lille afin d'y ouvrir un bureau d'ici la fin d'année 2023. Et pour cause, la société de conseil n'en est pas à son coup d'essai dans le nord du pays.

Avant ProLogium, Etchics Group a aussi accompagné la startup Verkor dans son projet de gigafactory, là aussi pour produire des batteries dédiées à la mobilité électrique. Un temps pressentie en Aveyron, non loin de Rodez, la direction de la startup grenobloise a finalement opté pour le Nord, au regard de la proximité géographique avec les constructeurs automobiles.

Lire aussiLa gigafactory dédiée aux batteries de Verkor ne s'installera pas à Rodez

« Ils nous ont mandaté en 2022 pour mener à bien, en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, la concertation publique préalable à leur implantation. Désormais, cette étape est bouclée et le chantier va débuter. Notre rôle était de rassembler toutes les parties prenantes et d'en faire un projet constructif grâce à l'intelligence collective. L'objectif est de rendre acceptable socialement la réindustrialisation. C'est indispensable. La réponse aux questions générées par de tels projets ne peut pas être seulement technique », analyse Thierry Pedeloup.

Lire aussiDunkerque, symbole du renouveau industriel tricolore

La startup grenobloise démarrera sa production de batteries électriques en 2025 avec une capacité de 16 GWh dans la gigafactory de Dunkerque. Les travaux de cette vaste usine, qui va créer 1.200 emplois directs à terme, devraient débuter en 2024 et les premières batteries sortiront de chaîne en 2025. Renault absorbera les trois-quarts de la production pour ses véhicules électriques, soit 12 des 16 GWh par an que produira le site.

Lire aussiBatteries électriques : Verkor sécurise 2 milliards d'euros pour créer sa gigafactory de Dunkerque

Gendarme des sociétés à mission

Le partenaire toulousain de ces gigafactories, reconnue comme une société à mission depuis deux ans, est allé encore plus loin dans cette démarche. Ethics Group est depuis peu accréditée par le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) comme OTI pour les entreprises à mission, c'est-à-dire qu'il est en capacité de réaliser les fameux audits annuels obligatoires pour les sociétés à mission, mais aussi labelliser les nouvelles.