Handisport : Hopper et ses lames de course s'attaquent à l'Europe

À l'aube des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, une jeune pousse albigeoise pourrait prendre la lumière, à savoir Hopper et ses lames de course. Ces dernières sont nées en juin 2021 de la rencontre entre Jérôme, triple amputé et Benjamin, ingénieur à Airbus. Ensemble, ils ont collaboré avec un groupe d'étudiants de l'IMT Mines d'Albi et ont commencé à travailler ensemble sur comment rendre le sport plus accessible aux personnes amputé des jambes.

Selon la Fédération française de l'Handisport, 12 millions de Français sont touchés par un handicap et 850.000 d'entre eux vivent avec une mobilité réduite. Selon le ministère de la Santé, en 2023, 90 % des personnes handicapées pensaient qu'il était essentiel de pratiquer un sport, mais seulement 52 % d'entre eux avaient une pratique sportive. L'enjeu est donc de taille pour Hopper, bien que le chiffre sur le nombre de personnes amputées n'a jamais été réellement déterminé.

Une prothèse à prix réduit

Pour offrir une nouvelle mobilité à ces personnes amputées - avec une prothèse innovante dédiée exclusivement à la pratique sportive - le duo et ses étudiants se sont penchés sur la fibre de carbone utilisée dans le fuselage des avions Airbus. De ce matériau, ils ont créé une lame de course accessible à tous. Le carbone est récupéré par un sous-traitant nantais, avant d'être formé en "C". Sur cette matière, est ajoutée une semelle réalisée par la marque française Salomon. Les dispositifs sont ensuite expédiées depuis Albi (Tarn) par la jeune pousse Hopper.

« Les lames de course sont faites à partir de fibre de carbone revalorisée du fuselage des avions d'Airbus. Nous nous sommes concentrés sur différents aspects : le côté accessible en termes de prise en mais, mais aussi l'aspect financier », affirme Lou-Emmanuelle Leclerq, directrice communication et marketing d'Hopper.

Le fait de récupérer ces matériaux baisse considérablement le montant d'un tel accessoire, qui tourne habituellement autour de 7.000 euros sur le marché, contre 2.000 à 3.000 euros pour celui imaginé par la startup, qui emploie actuellement cinq personnes à temps plein.

Pour financer la fabrication des premiers dispositifs, la jeune pousse avait misé sur une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule. Lancée en mars 2022 et clôturée au mois de mai suivant, celle-ci avait alors permis de récolter 35.335 euros sur un objectif de 30.000 euros.

Un usage avant tout amateur

Avec ce tarif attractif, Hopper compte désormais conquérir l'Europe après avoir fait ses premiers sur le territoire français. La startup albigeoise envoie actuellement ses premières lames de course en Europe pour être testées. Plusieurs dizaines sont déjà en phase de tests par d'éventuels utilisateurs et des centaines de prothèses vont être expédiées par ses soins sur cette année 2024. Pour développer ce volet international, la société présidée par Hugo Roche souhaite boucler une levée de fonds d'un million d'euros dans les prochains mois.

« Nos espérances de ventes sont de plusieurs centaines de pièces dans les prochaines années à l'international », ajoute Lou-Emmanuelle Leclerq.

Cependant, la lame n'est pas développée pour un usage sur un sportif de haut-niveau.

« Les lames athlétiques déjà sur le marché sont très dynamiques. Elles permettent d'avoir beaucoup de performance sur un terrain d'athlétisme par exemple. Nous, ce que nous voulons vendre, c'est plutôt un sport qui soit beaucoup plus accessible à beaucoup plus de personnes et vraiment viser un segment d'usagers qui veulent reprendre une activité », souligne la directrice communication.

Quatre sportifs équipés de lames Hopper réaliseront néanmoins le parcours du relais de la flamme des Jeux Olympiques 2024.

Un suivi avec les orthoprothésistes

Au-delà de la vente de ses prothèses, Hopper accompagne les utilisateurs dans leurs pratiques. L'entreprise se déplace dans les agences d'orthoprothésistes et les centres de rééducation pour accompagner les professionnels et les utilisateurs dans le réglage et l'essai de l'outil. La structure travaille aussi avec des associations pour réaliser des prêts de lames, qui peuvent aller jusqu'à trois semaines.

« L'utilisateur peut ainsi essayer l'équipement dans les conditions optimales et nous lui proposons un programme de réathlétisation pour qu'il puisse reprendre la course à pied en douceur », souligne la directrice communication.

Encore en phase de séduction et d'acculturation à son produit, Hopper organise aussi des journées de tests pour faire essayer leurs produits à de potentiels clients. « Nous avons fait essayer nos lames à plus de 400 personnes lors des dernières éditions. L'objectif de ces évènements est de créer un moment convivial pour des personnes qui veulent tester la lame de course, mais aussi former des orthoprothésistes pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs patients », soutient la salariée.

Pour l'avenir, Hopper s'est lancée un nouveau challenge : une prothèse pour enfant. Mais le défi s'annonce complexe. Une lame de course est prévue pour supporter une certaine catégorie de poids, or les enfants grandissant plus vite, la question de la durabilité dans le temps de la prothèse est sur la table. « Nous avons sorti en décembre 2023 cette lame. Elle est plus petite que la première, d'environ 50 centimètres de moins et elle permet d'équiper des enfants à partir de 30 kilos », se réjouit Lou-Emmanuelle Leclerq. La startup, qui ne souhaite pas communiquer son chiffre d'affaires, n'a pas encore arrêté d'objectif commercial sur ce nouveau produit.