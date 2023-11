Spatial : Airbus produit une nouvelle génération de satellites météo pour réduire la facture climatique

A la fin de l'été 2017, Irma marque les esprits et devient l'un des plus puissants ouragans enregistrés dans l'Atlantique nord. Les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui se trouvaient sur la trajectoire directe de l'œil du cyclone sont touchées par des rafales de vent à plus de 320 km/h pendant plusieurs heures. « Sans les données des satellites météo, on ne peut pas identifier la forte humidité aux latitudes basses et nous n'aurions pas su qu'un ouragan arrivait », fait remarquer Rosemary Munro, scientifique au sein de EUMETSAT, l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques. Cette dernière travaille en coopération avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et Airbus Defence and Space sur le lancement de Metop-SG, une nouvelle génération de satellites (qui succèdera à Metop) pour fournir des observations météorologiques essentielles depuis une orbite polaire.

Une nouvelle génération qui voit double

Alors que sur la famille de satellites Metop est composée de trois satellites, la nouvelle génération verra double avec deux séries parallèles de satellites (A et B), composées chacune de trois satellites. « Avec cette nouvelle génération, nous avons ajouté de nouveaux instruments et apporté des améliorations significatives aux instruments déjà existants en termes de nombre de canaux, de résolution spatiale, de résolution spectrale, de gamme dynamique. Dans l'ensemble, ces instruments sont plus grands, plus puissants en termes de puissance, et cela a nécessité de répartir la charge utile sur les satellites, ce qui explique pourquoi nous avons deux séries de satellites », explique Graeme Mason, responsable des programmes météorologiques au sein de l'ESA.

A Toulouse, Airbus se charge de l'intégration d'une partie des satellites (Crédits : Rémi Benoit).

Depuis le site d'Airbus à Toulouse, se charge de l'intégration de la série A de satellites qui transporte des sondeurs atmosphériques et des imageurs optiques/infrarouges, tandis que la série B, en cours de construction à Friedrichshafen dans le sud de l'Allemagne, se concentre sur les micro-ondes. Le premier lancement de la mission est prévu pour 2025 après l'achèvement de l'intégration et des tests au niveau du satellite. La durée de vie opérationnelle nominale de chacun des satellites MetOp-SG est de 7,5 ans, ce qui garantit une couverture opérationnelle complète sur une période de 21 ans.

Mieux prévoir les ouragans et observer les nuages de glace

Ces nouveaux satellites sont appelés à améliorer les prévisions météorologiques et l'observation de phénomènes extrêmes amenés à se multiplier dans les prochaines décennies avec le changement climatique. « Ces satellites vont fournir de nouveaux moyens d'observer les nuages et les précipitations qui n'existaient pas auparavant. Les simulations climatiques montrent que les événements intenses seront plus fréquents dans le futur et se doter de moyens d'observation plus pour mieux les prévoir. Ces satellites vont également fournir des observations uniques sur les nuages de glace », mentionne Philippe Chambon, responsable des observations au Centre national de recherches météorologiques de Météo-France.

Les nuages de glace contribuent fortement au réchauffement de l'atmosphère en piégeant le rayonnement thermique émis par la Terre. Il s'avère essentiel de comprendre l'impact des nuages sur la température de l'atmosphère.

Les scientifiques portent aussi de grands espoirs sur une meilleure prévision des ouragans et des cyclones.« La tempête Ciaran (qui a durement touché la Bretagne ces derniers jours, ndlr) était très forte mais avait été bien prévue. En revanche, mais un exemple d'événement difficile à prévoir c'est par exemple le cas de celui qui a frappé en quelques heures la Corse pendant l'été 2022 (un système orageux a généré en quelques heures des rafales de vent jusqu'à 225 km/h, ndlr). Il existe des enjeux importants autour de la prévision de ces événements pour donner des alertes le plus tôt possible. C'est un véritable défi mais que nous voulons relever », précise Philippe Chambon.

Des gains économiques en limitant les dégâts des catastrophes

Mieux prévoir ces phénomènes météo pourrait aussi être synonyme de gains colossaux sur le plan économique.« Avec cette nouvelle génération de satellites, nous estimons pouvoir économiser au moins 63 milliards d'euros dont 6 milliards en limitant les dégâts sur les propriétés et les infrastructures et plus de 45 milliards de valeur ajoutée pour l'économie européenne », indique Martinez Fadrique, responsable de programme au sein d'EUMETSAT.