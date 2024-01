Batconnect lève 3 millions d’euros pour exporter ses batteries lithium aux véhicules et engins industriels

Spécialisée dans le développement de batteries lithium intelligentes, connectées et recyclables visant à remplacer les batteries au plomb pour les véhicules électriques (voiturettes, tracteurs de bagages aéroportuaires, engins de manutention, robots autonomes en entrepôts, etc.), l'entreprise toulousaine Batconnect vient d'officialiser un tour de table de trois millions d'euros. L'opération a été menée auprès de plusieurs fonds d'investissement, de business angels ainsi que par le biais d'une campagne de financement participatif sur la plateforme toulousaine WiSEED. Cette levée de fonds va permettre à Batconnect de déployer ses solutions plus largement, à l'international et conquérir de nouveaux marchés.

Déjà leader sur le marché des voiturettes de golf, avec plusieurs centaines de véhicules équipés sur près de 70 sites différents, majoritairement en France, où se concentre plus de « 60 % » de la flotte, la jeune société veut désormais faire son trou sur les marchés des machines de manutention, des engins aéroportuaires au sol qui tractent des avions et transportent les bagages et des robots autonomes, notamment à l'échelle européenne.

« Avec cette levée de fonds, nous allons pouvoir renforcer notre position en Europe. Dans les prochaines années, nous allons viser prioritairement l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et la Pologne qui sont des pays à fort potentiel où des discussions avec des probables futurs clients sont en cours. Certaines opportunités se présentent aussi à nous sur les voiturettes de golf en Afrique. Nous voulons également reproduire le leadership que nous avons sur le marché des voiturettes sur l'aéroportuaire et la manutention dans les prochaines années voire mois », explique Jérémy Dulout, fondateur de Batconnect en 2019.

Installer directement sur les véhicules neufs

Pour les différents acteurs de la mobilité électrique, les batteries lithium nouvelle génération de Batconnect représentent une solution pérenne s'inscrivant dans un objectif de mobilité douce et de décarbonation des véhicules légers. Leur connectivité permet d'optimiser leur durabilité et donc leur performance. Le système imaginé assure un suivi optimal et une maintenance prédictive des véhicules. La technologie est équipée d'une électronique faite pour durer 20 ans, soit le double des batteries au plomb, majoritaires sur le marché.

Avec cet apport capitalistique, la jeune pousse veut rapidement étoffer son offre auprès des constructeurs de véhicules et d'engins électriques qu'elle veut convaincre d'intégrer ses batteries connectées dès la première monte. Entre le remplacement des batteries au plomb et l'installation sur du neuf, c'est un marché très important de plusieurs centaines de milliers de véhicules et engins qu'adresse la deeptech. Ainsi, dès 2024, cette dernière vise un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros et la rentabilité financière. Plus de la moitié de cet objectif serait d'ores et déjà sécurisé.

« Nous voulons aussi être capables de répondre à des demandes sur-mesure qui sont de plus en plus nombreuses. Par exemple, nous avons imaginé une batterie pour une moto hybride électrique/essence pour une entreprise allemande. Nous travaillons aussi avec un constructeur français de véhicules intermédiaires de type quadricycles. Plusieurs projets de la sorte se présentent à nous notamment dans le spatial, les robots agricoles et le stockage d'énergie solaire », énumère le docteur en génie électrique.

Renforcer l'équipe pour répondre à toutes les demandes

L'opération va également permettre à Batconnect de renforcer son outil de production. Opérationnel depuis septembre dernier, le site qui a nécessité près de deux millions d'euros d'investissement est installé dans un espace de près de 600 m2, à Francazal, sur l'ancienne base militaire aérienne reconvertie en territoire d'innovation par Toulouse Métropole.

La société devrait investir au plus vite dans de nouvelles machines et lancer des recrutements afin d'être capable d'y fabriquer 400 packs lithium connecté dès 2024. Modulaire, l'atelier pourra augmenter sa capacité de production et sortir plusieurs milliers d'unités par an à terme. Une façon pour la jeune pousse de participer à la réindustrialisation du pays.

« Jusqu'à présent, nous faisions uniquement du prototypage et quelques petites unités chez nous. À partir de 2025, nous pourrons commencer à faire quelques milliers de batteries avec cet outil de production », explique le chef d'entreprise.

En ce sens, l'entreprise souhaite embaucher neuf personnes sur le premier trimestre 2024. Constituée d'un effectif de douze personnes, majoritairement des ingénieurs et docteurs en électronique, elle prévoit de recruter une vingtaine de personnes d'ici fin 2025. Des postes seront à pourvoir sur les volets production, technicien, R&D et commercial.