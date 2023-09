Investissement locatif : WiSEED et deux partenaires s'associent pour la tokenisation d’actifs immobiliers en Europe

C'est une alliance inédite qui pourrait faire parler. L'un des leaders français du financement participatif, le Toulousain WiSEED, l'Américain RealT et le gérant de fonds immobiliers Twenty First Capital s'associent au sein d'un consortium pour instaurer la tokenisation d'actifs immobiliers en Europe. « Le token représentera une part dans une entité juridique qui, elle, représentera un bien immobilier, un concept aussi appelé security token », éclaircit Jean-Marc Jacobson, le CEO de RealT, qui a déjà développé cette méthode d'investissement dans le secteur immobilier aux États-Unis.

Concrètement, un token, qui n'est autre qu'un jeton numérique et qui représente ainsi un crypto-actif, sera disponible à l'acquisition via les plateformes du trio et la blockchain, une base de données mondiale qui permet traçabilité et transparence sur une multitude d'opérations. « Cette technologie permet de devenir copropriétaire d'un bien immobilier avec un coût transactionnel minime voire inexistant, des démarches administratives compressées et une distribution des revenus bien plus rapide et fréquente. Surtout, nous démocratisons l'investissement immobilier en le rendant accessible à partir de quelques dizaines d'euros », complète l'entrepreneur qui a fondé son entreprise en 2019 avec son frère.

Dans les faits, Twenty First Capital et WiSEED se chargeront du sourcing des opérations qui feront l'objet d'un tel montage. Un univers loin d'être méconnu pour le Toulousain qui propose à sa communauté d'investisseurs du crowdfunding immobilier depuis 2013. WiSEED se chargera par la suite du montage juridique et réglementaire du projet, avant que RealT ne diffuse les parts de la société juridique en question sous forme de tokens à acquérir auprès de leurs communautés respectives. Dans un premier temps, cette alliance se concentra néanmoins sur de l'investissement locatif.

« Le token commence à être une technologie un peu plus mature et nous sommes convaincus qu'elle peut apporter quelque chose au secteur de la finance (...) De plus, cela fait un moment que nous regardons comment travailler sur le marché secondaire (marché financier sur lequel sont échangés les actifs déjà existants, ndlr) », explique Mathilde Iclanzan, la directrice générale de WiSEED, pour justifier cette alliance.

Un marché florissant

Pour intégrer ce marché secondaire, WiSEED présente surtout l'avantage d'être doté du statut de PSI (Prestataire de Services d'Investissements) et prochainement de celui de PSFP (Prestataire de Services de Financement Participatif). « Nous cherchions en Europe un partenaire qui dispose de ce statut PSI », ne cache pas d'ailleurs Jean-Marc Jacobson. RealT va donc tout d'abord s'appuyer sur les agréments de son nouveau partenaire pour s'attaquer au marché européen, bien que sa communauté dispose déjà de 65.000 membres dans 154 pays.

Surtout, le trio va pouvoir s'appuyer sur une législation européenne qui évolue favorablement en leur sens. L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a lancé à la fin de l'année 2022 le Régime Pilote DLT. Celui-ci permet désormais d'expérimenter dans un cadre réglementaire tous les instruments financiers en lien avec les tokens.

« Il y a des structures qui essaient de forcer la main des régulateurs sur ces nombreux sujets d'innovation financière. C'est bien, il en faut. Nous l'avons fait sur le crowdfunding à notre création, mais maintenant la volonté de WiSEED est de se développer dans le cadre réglementaire déjà établi. Notre consortium s'inscrit donc dans l'initiative de l'ESMA », tient à souligner Mathilde Iclanzan.

Le consortium espère mener sa première opération de tokenisation d'un bien immobilier en Europe au cours du mois d'octobre prochain. L'alliance pourrait s'ouvrir à d'autres acteurs européens pour un sourcing des biens immobiliers plus large. Actuellement, ce marché de la tokenisation des actifs immobiliers est évalué à 300 milliards de dollars dans le monde. Mais selon le cabinet Prophecy Market Insights, ce marché pourrait

dépasser les 1.000 milliards de dollars en 2024 et avoisiner 4.000 milliards en 2029.

