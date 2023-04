Batconnect va lever 1,5 million d'euros pour commercialiser à l'international ses batteries lithium connectées

L'entreprise toulousaine Batconnect ambitionne de devenir un acteur important dans l'industrie de la batterie avec ses batteries lithium nouvelle génération intelligentes, connectées et recyclables pour la mobilité électrique légère. En ce sens, la startup amorce un premier virage stratégique et prépare une levée de fonds de 1,5 million d'euros. L'opération devrait être menée auprès d'un industriel à hauteur de 300.000 euros, plusieurs fonds d'investissement ainsi que par le biais d'une campagne de financement participatif sur la plateforme toulousaine WiSEED. Ouverte début avril pour une durée de huit semaines, la campagne de crowdfunding vise à récolter 350.000 euros.

Cette opération permettra de financer une première ligne d'assemblage des batteries Batconnect sur un site industriel en périphérie de Toulouse, plus précisément sur la base Francazal, ainsi que la R&D. Elle contribuera également à l'accélération du développement commercial de la société à l'international sur de nouveaux marchés émergents extrêmement porteurs.

« Nous souhaitions réaliser cette levée de fonds en 2022, mais elle a été mise en pause, car nous nous étions bien développés au niveau commercial et une opération de 300.000 euros d'obligations convertibles a été suffisante pour continuer d'avancer. Nous venons de signer avec un industriel européen du domaine aéroportuaire qui devrait participer à cette opération de 1,5 million d'euros. Nous sommes en discussion avec plusieurs fonds d'investissement français, dont deux qui se détachent, pour compléter l'opération », explique Jérémy Dulout, fondateur de Batconnect.

Leader sur le marché des voiturettes de golf

Fondée en 2019, Batconnect développe des batteries lithium connectées pour les acteurs de la mobilité électrique dont l'écoconception, la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité de ses composants en font une solution pérenne, visant à remplacer les batteries au plomb.

La connectivité de la solution permet d'optimiser la durabilité et la performance des batteries. Elle facilite leur maintenance à travers de la maintenance prédictive. La technologie est équipée d'une électronique faite pour durer 20 ans, soit le double des batteries au plomb, majoritaires sur le marché. La solution Batconnect s'inscrit ainsi dans un objectif de mobilité douce et de décarbonation des véhicules légers.

La société s'adresse à ce jour principalement aux professionnels propriétaires de flotte de voiturettes de golf comme les campings, les centres de congrès ou les sites industriels par exemple. Son portefeuille compte une quarantaine de clients pour plus de 200 véhicules équipés sur près de 70 sites différents. Les ventes de batteries sont majoritairement réalisées en France, où se concentre plus de "60 %" du marché de voiturettes de golfs, soit près de 8.000 véhicules. En quelques mois seulement, Batconnect s'est imposée comme leader sur le marché des voiturettes de golf.

Son objectif est de s'ouvrir à l'ensemble du marché européen des voiturettes de golf à horizon 2024/2025. L'entreprise est en train « de finaliser des deals » avec des acteurs implantés en Espagne et en Italie. À mi 2025, elle vise l'export vers les États-Unis où le marché « est quasiment deux fois supérieur à celui de l'Europe ». À terme, le but de la startup est de devenir numéro un sur les batteries de voiturettes golf « qui sont estimées à près de 500.000 véhicules entre l'Europe et les États-Unis ».

Des nouvelles batteries pour de nouveaux marchés

Grâce au futur tour de table, la jeune pousse toulousaine va pouvoir déployer ses solutions plus largement, à l'international et conquérir de nouveaux marchés. Dans ce sens, elle a mis au point de nouveaux modèles de batteries lithium connectées et travaille avec plusieurs leaders mondiaux et régionaux.

Ainsi, elle a élaboré deux modèles de batteries, de plus de 200 kg, destinés aux engins aéroportuaires au sol qui tractent des avions et transportent les bagages. Des pré-séries de ces batteries ont déjà été vendues à un groupe étranger mondial et devraient être testées, à partir de juin prochain, dans différents aéroports européens. Ce client possède 45.000 véhicules et renouvèle au moins 500 packs par an.

« Le marché des engins aéroportuaires est estimé à 150.000 véhicules entre l'Europe et les États-Unis. La batterie est plus importante et coûte cinq fois plus cher qu'un pack pour voiturettes de golf », détaille le docteur en génie électrique.

L'entreprise a aussi imaginé une solution de stockage d'énergie solaire pour les bâtiments. « Ces batteries s'adresseront à la fois aux collectivités et aux entreprises qui souhaitent stocker l'énergie photovoltaïque », précise-t-il. Batconnect cible également les loueurs et constructeurs de machines de manutention comme de potentiels clients. Des discussions sont actuellement en cours avec plusieurs acteurs européens du secteur.

« En tout, nous avons cinq produits. Deux sont certifiés et déjà commercialisés et trois sont en cours de test pour obtenir les certifications et homologations nécessaires. Nous sommes en discussion avec des constructeurs étrangers, notamment au Canada, de robots qui travaillent en extérieur pour poser de la fibre optique et des robots autonomes d'intérieur que l'on retrouve dans les hôpitaux pour amener le linge ou les plateaux-repas par exemple. Cela peut nous amener à développer des nouveaux modèles de batteries. Nous ambitionnons de devenir le premier acteur d'un marché durable des batteries lithium d'occasion sur les marchés en forte croissance de la mobilité et du stockage photovoltaïque », présente Jérémy Dulout.

Une ligne d'assemblage à Toulouse pilote dès 2023

Une autre partie du tour de table vise à apporter à Batconnect un atout concurrentiel supplémentaire : l'ouverture d'une ligne d'assemblage industrielle pilote à Toulouse. L'entreprise prévoit d'installer l'outil, d'ici la rentrée prochaine, dans un espace de près de 600 m2, à Francazal, sur l'ancienne base militaire aérienne reconvertie en territoire d'innovation par Toulouse Métropole. La société y déménagera également son activité et la R&D de ses batteries qui sont pour l'instant à Portet-sur-Garonne.

Le futur outil de production, qui a nécessité un investissement de près de deux millions d'euros, aura au départ une capacité de production de quelques centaines de batteries par an. Modulaire, il pourra produire plusieurs milliers de batteries par an à terme.

« La ligne d'assemblage sera mise en service en septembre 2023. Elle sera alimentée par des ombrières solaires et nos propres batteries pour que l'on soit sur une production qui soit la plus verte possible et avec le moins d'énergie fossile. »

Dans un futur proche, la jeune pousse ambitionne de relocaliser un maximum d'étapes de conception ainsi que l'approvisionnement de ses batteries en Occitanie et plus globalement en Europe. Grâce à cette relocalisation, Batconnect prévoit un gain net de 8 % de marge et un besoin en fonds de roulement diminué de 32 %.

« Les fonds seront également dédiés à la R&D. Notre travail est de concevoir une nouvelle génération de pack lithium avec une meilleure efficacité. L'objectif est de faire des batteries qui soient les plus durables possibles avec des usages très différents, que nos batteries de voiturette de golf puissent servir à du stockage photovoltaïque et que l'on arrive à une durée de vie supérieure à 20 ans », indique le chef d'entreprise.

Atteindre le million en 2023

Tous ces chantiers devraient conduire la jeune boîte, qui compte actuellement 11 employés, à doubler ses effectifs dans les deux années à venir. Elle prévoit de recruter en priorité des techniciens pour l'assemblage de batteries et le SAV, des ingénieurs industrialisation et full stack et des commerciaux « avec une appétence pour l'export ».

Leader sur le marché des batteries lithium en seconde vie pour les voiturettes de golf, Batconnect affiche un chiffre d'affaires de 300.000 euros sur l'exercice 2022. Son modèle de revenus repose sur la vente de batteries en BtoB, assortie d'un abonnement à sa plateforme web de suivi des performances des véhicules.

« Nous étions déçus de notre chiffre d'affaires 2022. Nous n'avons pas pu livrer tous nos clients à cause des retards et contraintes d'approvisionnement liées au Covid », précise le directeur général de la société. En 2023, le but de Batconnect est de passer la barre du million d'euros de chiffre d'affaires ainsi que des 500 véhicules équipés. 300.000 euros ont déjà été sécurisés rien que sur le premier trimestre 2023.

