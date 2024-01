Exclusif. L'Occitanie se dote d'un Campus Cyber

Toulouse se positionne dans une filière en pleine croissance, la cybersécurité. Selon nos informations, la Ville rose va accueillir prochainement une antenne du Campus Cyber. Cet organisme, inauguré en région parisienne en février 2022, rassemble plus de 1.600 experts de la filière cybersécurité appartement aux services de l'État, ainsi que des centres de recherche dédiés à ce sujet, dans une tour au sein du quartier de La Défense.

Ces dernières semaines, Marc Sztulman, conseiller régional d'Occitanie et président de Cyber'Occ - un organisme régional public spécialisé sur la cybersécurité et dédié à l'accompagnement des entreprises et des collectivités - a multiplié les échanges avec Michel Van Den Berghe, le président du Campus Cyber, pour sceller ce partenariat.

« L'Occitanie va bien avoir son Campus Cyber. Tous les voyants sont au vert et l'inauguration aura lieu dans les prochains mois », confirme Marc Sztulman, invité à partager cette information lors de la Rentrée Économique, organisée le 16 janvier à Toulouse.

Pour accueillir ce lieu emblématique, les acteurs de la filière, avec le soutien du conseil régional, ont choisi un projet immobilier bien engagé aux multiples rebondissements : le bâtiment qui devait être "LA" Data Valley, sur la commune de Labège (Haute-Garonne), à proximité immédiate de Toulouse et au sud de celle-ci.

Pour mémoire, ce lieu devait abriter le futur siège social de Sigfox, l'ancienne licorne française de la filière de l'internet des objets (IoT), reprise depuis à la barre du tribunal de commerce de Toulouse par UnaBiz au cours de l'année 2022. Le repreneur, qui a mis de côté ce projet, était engagé dans d'importantes discussions avec le Sicoval et la Région Occitanie pour tenter de se désengager d'un projet imaginé au départ pour et par Sigfox.

L'Académie de la Cyber aussi au rendez-vous

Trouver un nouvel usage pour ce projet immobilier estimé à 42 millions d'euros, pour plus de 20.000 mètres carrés sur six étages était donc une priorité pour ses financeurs. Ils ont trouvé leur « nouvelle » licorne pour investir les lieux : le spécialiste de la cybersécurité, à partir de l'intelligence artificielle, à savoir la société toulousaine Itrust rachetée il y a un an par le groupe iliad, propriétaire de l'opérateur Free.

La société ne précise pas la surface totale occupée par ses équipes, mais c'est une véritable avancée pour celle-ci alors que sa croissance avait mené ITrust a implanté ses effectifs sur plusieurs sites de la métropole en attendant une solution adéquate.

« L'idée est de faire un lieu totem pour la filière cybersécurité en Occitanie. Nous venons de nous y installer, notre école de formation AN21, dédiée aux métiers de la cybersécurité va aussi s'y installer. Celle-ci va d'ailleurs faire l'objet d'une montée en puissance et être renommée l'Académie de la Cyber et former 100 personnes chaque année. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà ça », annonce dans les colonnes de La Tribune Jean-Nicolas Piotrowski, le dirigeant d'Itrust et actionnaire de cet établissement de formation qui fête ses cinq années d'existence.

Le « Campus Cyber Occ' », qui sera l'appellation officielle de ce nouveau lieu emblématique, reposera sur trois piliers. En plus d'être un lieu fédérateur de la filière et d'accueil d'entreprises, sans omettre le volet formation, il abritera aussi un centre de réponse à incidents, mis sur pied depuis peu par Cyber'Occ. Quant à l'animation de ce futur Campus Cyber, les protagonistes du dossier ne veulent pas se perdre dans des effets d'annonce et préfèrent régler les derniers détails avant de communiquer sur le sujet.

Toulouse, puis Montpellier ?

Pour faire vivre ce site qui incarnera la filière cybersécurité en Occitanie, l'épineuse question financière reste néanmoins à résoudre. Pour cela, Cyber'Occ et son président comptent mettre sur pied un groupement d'intérêt public (GIP) afin d'accueillir aisément le soutien financier d'acteurs privés. Selon nos informations, certains acteurs privés ont déjà fait part de leur intérêt auprès des équipes de Cyber'Occ.

L'enjeu est important pour les entreprises de la filière, notamment en matière de visibilité. « Nous n'avons pas de chiffres arrêtés pour la cybersécurité, mais tous les métiers du numérique ont besoin de recruter 2.000 à 4.000 personnes chaque année rien qu'en Occitanie. Nous en sommes loin », appuie Marc Sztulman. La région abrite 211 acteurs de l'écosystème de la cybersécurité au total, dont 152 entreprises. Par ailleurs, le territoire abrite également 31 organismes de formation et une quinzaine d'établissements de recherche, d'après la cartographie réalisée récemment par les services du conseil régional.

Bien qu'attendu par tous les acteurs de la cyber, ce projet de Campus Cyber Occ' non loin de Toulouse arrive en concurrence directe avec un projet de campus du numérique porté par Toulouse Métropole dans le quartier Matabiau, espéré dans un futur à moyen terme par la collectivité métropolitaine. Le conseil régional a décidé d'avancer sans attendre la Métropole et compte bien dupliquer le lieu créé à Labège dans la région de Montpellier. « Une fois les questions autour de l'immobilier réglées, Montpellier aura aussi son Campus Cyber », promet le conseiller régional.