« ITrust va rester autonome sur le plan opérationnel » après son rachat par iliad (Jean-Nicolas Piotrowski)

La Tribune - ITrust vient d'officialiser une prise de participation majoritaire du groupe Iliad à son capital. Pourtant, vous aviez lancé un cycle d'opérations de croissance externe avec l'ambition de devenir un leader européen de la cybersécurité. Comment en êtes-vous arrivé à cette finalité ?

Jean-Nicolas Piotrowski - Depuis trois ans, nous discutions avec des fonds d'investissements et des industriels dans l'optique de réaliser une levée de fonds importante et voir ce que nous pouvions faire ensemble. Il y avait donc l'hypothèse de mener un tour de table conséquent et continuer notre bout de chemin tout seul, ou bien s'adosser à un industriel capable de nous donner une caisse de résonance majeure. En l'occurrence, nous travaillions déjà avec les équipes techniques de Free depuis deux à trois ans autour d'une offre marketing commune bien qu'ils proposaient déjà nos produits à certains de leurs clients. Le sujet d'une prise de participation est donc venu naturellement dans la discussion.

Quelles sont les conséquences de l'arrivée de ce grand nom du monde des télécommunications au sein du capital d'ITrust ?

Le groupe Iliad prend possession de 60% du capital et moi je conserve 40%. Cela tombe bien car nous devions changer notre capital. Nous avions une vingtaine de petits porteurs, des business angels, et trois gros investisseurs dont deux banques. Ces trois derniers ont exprimé auprès de nous leur volonté de sortir du capital car ils arrivaient au bout de leur participation. Nous avions donc mandaté une banque d'affaires pour répondre à cette demande. Avec l'arrivée de Free, nous avons simplifié l'actionnariat. C'est une manière pour eux de faire une belle plue-value et ainsi les remercier de leur confiance accordée à nos débuts. Mais c'est aussi une nouvelle étape pour ITrust car nos actionnaires ne pouvaient plus nous accompagner dans notre croissance. L'arrivée du groupe Iliad est une belle sécurité pour nous, et pour du très long terme.

Au-delà des aspects financiers de cette nouvelle collaboration, comment va se passer ce partenariat au quotidien dans l'opérationnel ? Allez-vous garder une marge de manœuvre ?

Nous allons rester autonomes sur le plan opérationnel et nous avons cet engagement pour plusieurs années. Je reste en place et l'ensemble de l'équipe de direction d'Itrust est conservée. Nous allons continuer à faire ce que nous savons faire à la différence que nous allons toucher beaucoup plus d'entreprises. Nous allons aussi bénéficier naturellement de toute la puissance marketing du groupe avec désormais 200 commerciaux partout en France qui vont proposer notre offre en matière de cybersécurité. Nous multiplions par 100 notre force commerciale !

Par ailleurs, cela va nous permettre de boucler plus facilement certains contrats pour lesquels il est arrivé à des clients de douter de notre puissance financière à les accompagner sur des contrats de plusieurs années. Nous allons aussi continuer à chercher des partenaires sur des verticales métiers, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Il n'y a rien qui change et nous allons piloter toute l'offre cybersécurité du groupe Iliad, avec beaucoup plus de moyens qu'auparavant. On peut dire que nous avons les avantages du grand groupe sans ses inconvénients. Nous avons fait un montage intelligent.

La marque ITrust va-t-elle perdurer dans le temps ? Ou allez-vous passer totalement sous le giron Free et Iliad ?

La marque ITrust est reconnue, donc pour le moment il faut que notre marque reste. Mais c'est une question à laquelle nous réfléchirons dans le temps, en fonction du retour des clients notamment. Pour l'instant, cela restera ITrust - Free Pro.

Jusqu'à la prise de participation majoritaire d'iliad, comment se portait l'activité d'ITrust ?

En 2022, nous avons enregistré un revenu récurrent annuel de cinq millions d'euros et rien que sur cette même année nous avons enregistré pour 12 millions d'euros de commandes. Nous sommes sur une belle dynamique car entre 2021 et 2022 nous avons une croissance d'activité de +40%. Nous avons signé une cinquantaine d'hôpitaux et des collectivités locales importantes. Dans nos clients, nous avons aussi 100 grands groupes, 300 à 400 ETI et plus de 1.200 PME.

Sur le plan des ressources humaines, l'arrivée de ce nouvel actionnaire va-t-il changer les choses ?

Aujourd'hui, nous sommes une centaine de salariés et nous allons rapidement tripler les effectifs. Tout d'abord, nous allons intégrer une cinquantaine de salariés de Free Pro et nous allons ouvrir un troisième centre de supervision à Marseille qui va générer 50 recrutements après ceux déjà existants de Toulouse et Paris. Les équipes à Toulouse restent en place et nous sommes en réflexion avec les collectivités locales pour densifier l'environnement de la cybersécurité en Occitanie.