Autoroute A69 Toulouse - Castres : un premier recul du gouvernement ?

Est-ce un premier recul de la part du gouvernement concernant l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres ? Si chacun peut avoir une interprétation différente, cela s'apparente pour le moins à une main tendue. Très tôt dans le début de matinée, mardi 10 octobre, la préfecture d'Occitanie et celle du Tarn ont communiqué sur la tenue d'une réunion vendredi 13 octobre.

« Dans le prolongement des nombreux échanges qui alimentent de longue date la concertation autour de ce projet, le préfet de la région Occitanie et le nouveau préfet du Tarn réuniront, à la demande du ministre chargé des Transports, les maires et les élus du territoire vendredi 13 octobre », ont ainsi écrit les deux instances représentatives de l'État.

Les modalités de cette réunion ne sont pas encore arrêtées, notamment sur le lieu de la rencontre. Au sein des élus locaux, deux camps s'affrontent autour de la nécessité de cette autoroute A69. Si le département du Tarn et l'agglomération Castres-Mazamet y sont favorables, plusieurs petites communes limitrophes au tracé de la future infrastructure y sont farouchement opposés et privilégient le réaménagement de l'actuelle route nationale 126.

Point crucial, « les opérations de défrichement importantes n'auront pas lieu avant cette réunion », précise le communiqué. Autrement dit, l'abattage des arbres et l'aménagement de certaines terres agricoles, principale source de mobilisation des opposants au projet, est stoppée. Est-ce là le premier recul autour de l'autoroute Toulouse-Castre de la part du gouvernement ? Pour le ministère des Transports, il s'agit surtout « d'une volonté d'apaisement avant la tenue de cette réunion ».

Les associations aussi reçues

Cette réunion autour des deux préfets et de représentants du ministère des Transports devra permettre de « faire un point de situation » et d'en « partager les perspectives ». Il sera ainsi question d'éclaircir les positions de chacun dans l'espoir de les rapprocher pour mettre au chantier d'avancer.

Pour le moment, une bataille de tribunes par médias interposés fait rage dans le débat public et la CCI du Tarn tente de mobiliser les entreprises favorables au projet, bien que peu nombreuses en proportion au nombre d'entreprises présentes sur l'ensemble du Tarn. Dans cette logique, les associations quoi mènent l'opposition au projet, dont particulièrement La Voie est Libre, ont réuni plusieurs centaines de scientifiques locaux et français dans divers textes contre l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

« Les associations concernées par le projet seront reçues le même jour », précise le communiqué, qui ne précise pas lesquelles. Ces organisations ont d'ailleurs annoncé la tenue d'une nouvelle manifestation de grande ampleur, sur le tracé, le samedi 21 octobre prochain comme ce qui s'est déroulé à Saix (Tarn) en avril dernier.

La convocation de cette mobilisation citoyenne et la tenue prochaine de cette réunion interviennent alors que la mobilisation contre l'autoroute A69 a pris une dimension nouvelle après une nouvelle défaite judiciaire des opposants. Depuis environ 24 heures, certains, déjà en grève de la faim, ont entamé une grève de la soif. Ce qui a provoqué l'hospitalisation du plus connu d'entre eux, Thomas Brail, en début de journée mardi 10 octobre. « Il refuse toujours de s'hydrater et d'être hydraté à l'hôpital et il continue de réclamer la suspension des travaux », a déclaré à l'AFP, l'un de ses proches.

