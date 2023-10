Autoroute Toulouse - Castres : recours en justice rejeté, demande de référendum, grève de la soif débutée... L'A69 déchaîne les passions

Le débat public n'a jamais semblé aussi agité autour de ce projet, et pourtant les travaux ont déjà débuté. Le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, dénommé A69, mobilise plus que jamais deux camps que tout oppose : les pro-autoroute et les anti-autoroute. « À celles et ceux qui croient nécessaire d'entamer une phase de négociation, je dis que c'est peine perdue. Nous avons face à nous deux positions irréconciliables », a même réagi durant le week-end Alain Grizaud, le nouveau président de la Fédération nationale des travaux publics, sur le réseau social Linkedin.

Le dirigeant a pris la parole quelques heures après que le tribunal administratif de Toulouse ait décidé, vendredi 6 octobre au soir, de rejeter un nouveau recours en urgence des opposants à l'autoroute A69. Ces derniers s'appuient sur un abattage des arbres jugé illégal selon eux pour mener leurs démarches..

« Les associations et syndicats, à l'origine de cette requête, notamment le groupe national de surveillance des arbres (GNSA), contestaient la légalité des coupes d'arbres d'alignement, actuellement réalisées sur le chantier de l'A69. La juridiction administrative a jugé que ces travaux de déboisement sont bien couverts par l'autorisation délivrée par l'État, dans le respect de la réglementation applicable », a rappelé la préfecture du Tarn, dans un communiqué publié dans la foulée.

C'est la quatrième fois en quelques mois que la justice (tribunal administratif, cour d'appel et conseil d'État) valide la poursuite des travaux, notamment en confortant l'autorisation environnementale, le principal point d'attaque des opposants au projet.

« Cette décision ne fait que confirmer une nouvelle fois la parfaite légalité de la nouvelle autoroute entre Castres et Toulouse. Elle permet à Atosca de poursuivre les opérations conformément au calendrier des travaux de construction de l'A69 et de confirmer l'objectif d'une mise en service en 2025 », ajoute Atosca, la société concessionnaire chargée de mener à bien les travaux.

« Éviter tout drame »

Cette entité regroupe NGE, le groupe chargé de sa construction et détenteur de 25% du capital, ainsi que Ascendi, le futur gestionnaire portugais de l'infrastructure avec la technologie de flux libre (15%). Deux fonds d'investissements sont aussi présents, à savoir Quaero Capital (30%) et TIIC (30%). Par ailleurs, ce consortium bénéficie du soutien de certaines collectivités locales comme l'agglomération Castres-Mazamet (1,5 million d'euros), le conseil régional d'Occitanie (sept millions d'euros) ou encore le département du Tarn (3,1 millions). Au total, 450 millions d'euros hors taxes vont être investis pour voir aboutir cette autoroute A69, entre Toulouse et Castres, d'une longueur de 53 kilomètres.

« Nous appelons à un moratoire immédiat sur ce projet, qui va faire gagner seulement 15 minutes de temps et faire perdre 17 euros. C'est une aberration sociale et environnementale. On continue à développer des projets autoroutiers au lieu d'investir dans les infrastructures ferroviaires. Nous appelons à un moratoire pour se donner le temps d'examiner les alternatives », a réagi Sophie Binnet, la secrétaire générale de la CGT, lors d'une intervention sur France Inter dimanche 8 octobre.

Certains opposants en grève de la faim depuis une trentaine de jours ont annoncé leur intention d'entamer une grève de la soif dès ce lundi 9 octobre, face à ce nouveau revers juridique contre l'A69 entre Toulouse et Castres. L'opposant Thomas Brail fait partie de ceux qui vont franchir cette étape dans leur mobilisation.

« Le gouvernement, la région Occitanie et le département du Tarn, rappellent que les travaux sont très avancés et se poursuivent. Ce projet a été décidé démocratiquement et systématiquement confirmé par le juge. Les responsables politiques ne peuvent remettre en cause ces principes fondamentaux (...) Le gouvernement, la région Occitanie et le département du Tarn appellent à éviter tout drame », a réagi le trio dans un communiqué publié en début d'après-midi lundi 9 octobre.

Selon ces trois acteurs, une nouvelle réunion, « avec la mise en place de groupes de travail sur les aspects environnementaux et les mobilités décarbonées », a été proposée. Dans un premier temps, le ministre des Transports attend les opposants de l'autoroute A69 à son ministère jeudi, comme d'autres associations, afin de poursuivre la revue des projets autoroutiers en France.

« Ce sont 87 M€ qu'il est prévu d'investir pour éviter, réduire et compenser les impacts environnementaux (préservation de la faune, construction d'ouvrages hydrauliques, création de nouvelles zones humides et viaducs pour éviter l'imperméabilisation des zones les plus sensibles notamment). Le projet prévoit cinq fois plus d'arbres replantés que d'arbres coupés », rappellent le gouvernement, le département du Tarn et le conseil régional d'Occitanie.

Un référendum demandé

Pas satisfaits des engagements pris par les collectivités favorables au projet et le concessionnaire Atosca, les opposants prévoient une grande manifestation sur le tracé les 21 et 22 octobre prochains, à l'image de l'action organisée courant avril sur la commune de Saix (Tarn).

Les collectifs à la tête de la contestation, La Voie est Libre et le Groupe National de Surveillance des Arbres, demandent une suspension immédiate des travaux de l'A69, qui doit entrer en service en 2025, « le temps du dialogue ». Le duo demande la réalisation d'une « expertise indépendante sur les données socio-économiques » du projet. Autre point, ils demandent la mise en place d'un référendum « permettant à la population concernée de s'exprimer sur ce projet ».

À contrario, les acteurs favorables au projet, hors acteurs publics et financiers associés, commencent aussi à se mobiliser. Durant le week-end, 550 entreprises du département ont officialisé leur soutien à ce projet. La CCI du Tarn a publié les signataires. « Cette liste ne représente qu'une minorité d'entreprises du département. Beaucoup sont opposés mais ne le disent pas par crainte que cela porte préjudice à leur business à terme », commente un chef d'entreprise local. Nul doute, la guerre de l'image et de l'opinion autour de cette autoroute A69 entre Toulouse et Castres prend une nouvelle ampleur jour après jour.