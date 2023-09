Investissements : les chefs d'entreprise en Occitanie revoient à la hausse leurs projets

La Banque de France est catégorique. En Occitanie, les chefs d'entreprises revoient leurs projets d'investissement à la hausse. « Il y a un effet prix avec l'inflation, c'est certain, mais il y a aussi des investissements pour la transition écologique, et d'autres pour répondre à la croissance d'activité », analyse Christine Bardinet, la directrice de l'établissement dans la région. Pour tenir de tels propos, la Banque de France a rafraîchi son étude sur les perspectives économiques en Occitanie, pour l'année 2023, en s'appuyant sur la participation de 1.392 entreprises (179.000 salariés).

Sollicités par l'intermédiaire d'un questionnaire, les dirigeants de l'industrie (qui pèse pour 68% du poids total des investissements) estiment désormais l'évolution des investissements à +38,5% en 2023 par rapport à l'année précédente, contre +8,3% initialement après un premier sondage en décembre dernier.

(Source : Banque de France)

Le constat, dans des proportions moindres, est identique dans la filière des services marchands, tout comme celle du BTP. Cette dernière prévoyait même initialement une baisse des investissements de 2022 à 2023 (-5,5%). « Il y a eu un brin de pessimisme au début de l'année (...) Désormais, nous passons d'un pessimisme anxiogène à de la résilience de la part des chefs d'entreprise », commente Christine Bardinet. Seulement, cette réactualisation de l'étude a eu lieu avant l'annonce de la BCE de réévaluer à la hausse ses taux directeurs. Une décision qui va impacter le coût des opérations de financement et dès lors engendrer, peut-être, des crédits moins importants voire moins nombreux.

« Bonne surprise » pour le BTP

Néanmoins, cette hausse du niveau d'investissement en Occitanie est corrélée à des niveaux d'activité qui reprennent des couleurs. Signe que l'optimisme est de retour chez les dirigeants régionaux ? « Il y a une augmentation de l'activité en volume. Ce n'est pas seulement un effet prix », assure la directrice régionale.

(Source : Banque de France)

Comme l'illustre le graphique ci-dessus, les services marchands revoient à la hausse de trois points leurs prévisions de chiffre d'affaires pour l'année en cours. Quand à l'industrie, celle-ci se veut davantage prudente dans ses perspectives, notamment en raison d'un trou d'air sur les mois de janvier et février dans l'industrie aéronautique selon la Banque de France. Par ailleurs, le BTP reprend des couleurs, malgré le contexte actuel autour de la construction immobilière.

« C'est la bonne surprise de cette étude de mi-année. Mais c'est surtout le second oeuvre qui porte le secteur, notamment avec la rénovation énergétique. Le gros oeuvre souffre d'un problème sur les mises en chantier dans l'immobilier (...) Aussi, nous constatons dans le BTP qu'il y a désormais des choix sur les chantiers réalisés pour aller vers ceux les plus rentables », observe Christine Bardinet.

Quant à la rentabilité des entreprises, la dirigeante de la Banque de France ne tire pas la sonnette d'alarme en cette rentrée et constate une certaine stabilité entre les projections de début d'année et celles d'aout 2023. La stabilité sera la norme dans l'industrie (61%) et les services marchands (63%), soit davantage qu'en début d'année, tout comme dans le BTP. Pour ce dernier, 25% des chefs d'entreprise qui misaient sur une augmentation de leur rentabilité tablent désormais sur une stabilité.