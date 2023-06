À Castelsarrasin, Vergers Cancel investit sept millions d'euros pour doper sa production arboricole

Parmi les leaders du marché hexagonal de l'arboriculture, Vergers Cancel garde la pêche. Pour accompagner son développement et répondre à la croissance du marché, l'entreprise familiale tarn-et-garonnaise vient d'inaugurer une extension de son outil industriel.

« Nous nous développons autour de produits comme la prune, le raisin de table, la cerise ou le kiwi. L'accélération de la production, que nous avons chiffrée de 5 à 6.000 tonnes de récoltes supplémentaires, nous a incité à investir dans des outils de production et à agrandir nos bâtiments pour traiter ce volume additionnel toujours avec qualité », détaille Maxime Gil, directeur général de Vergers Cancel.

Afin de répondre à cette problématique de la hausse de production, l'entreprise a donc investi à hauteur de 7 millions d'euros, dont un million d'aides publiques. « Nous sommes sereins concernant le financement puisque nous avons pu emprunter l'année dernière à des taux très compétitifs inférieurs à 1 % », confesse le directeur général.

Un agrandissement de près de 5.000 m2

Dans un premier temps, l'entreprise a donc augmenté son volume de conditionnement et de commercialisation de 4.500 m2 portant à un total de 13.000 m2. Désormais, la capacité foncière des Vergers Cancel est exploitée à son maximum. Mais l'entreprise prévoit d'ores et déjà plus grand : « nous sommes en train d'acquérir un terrain voisin appartenant à la communauté de commune », assure Maxime Gil.

L'investissement a permis également l'acquisition de nouvelles machines afin d'automatiser le plus possible la chaîne de production, grâce à des calibreuses à quatre lignes et des barquetteuses, des outils qui boostent la productivité.

La mise en place sur le toit et au sol de panneaux photovoltaïques offre quant à elle une diminution des coûts énergétiques. Enfin, l'entreprise a pris des mesures de sécurité en installant un système automatique de protection incendie qui s'active en cas de départ de feu (sprinkler).

28.000 tonnes de fruits vendus par an

Par ailleurs, les Vergers Cancel sont avant tout une exploitation arboricole de 100 hectares. En 2001, l'entreprise s'est lancée dans la commercialisation et le conditionnement des productions, ainsi qu'à l'exportation. Aujourd'hui, l'entreprise représente une communauté de 400 producteurs, soit 1.200 ha de plantés.

En 2022, Vergers Cancel a conditionné et commercialisé 28.000 tonnes de fruits à destination de la grande distribution et des grossistes spécialisés. L'entreprise espère ainsi passer la barre des 30.000 tonnes en 2025. Avec 120 collaborateurs permanents, et jusqu'à 250 en saison, l'entreprise familiale affiche un chiffre d'affaires annuel de 70 millions d'euros et prévoit d'embaucher l'équivalent de 15 à 20 postes à plein temps comme des responsables de lignes, des opérateurs, des caristes, mais aussi des personnels administratifs et des commerciaux.